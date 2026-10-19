Бывший разработчик FromSoftware не сдаётся: после провала Rise of Rebellion он представил экшен-RPG Overseeker

Бывший разработчик FromSoftware Хитацка представил Overseeker — свою новую независимую экшен-RPG с динамичными рукопашными боями, заклинаниями и парированием. Это второй проект разработчика после Rise of Rebellion, которую он сам ранее признал коммерческой и критической неудачей.

Сюжет Overseeker рассказывает о брате и сестре Ное и Айви, работающих наёмными убийцами и придерживающихся собственного морального кодекса. Их отношения оказываются под угрозой, когда Ной узнаёт, что Айви убила их близкого соратника Кигана. На фоне конфликта с неба падает метеорит, после которого появляется загадочная башня — она, судя по трейлеру, сыграет важную роль в истории.

Хитацка отвечает за художественное руководство, игровой дизайн и сценарий. Над проектом также работают программист Мицунаги, ранее сотрудничавший с разработчиком над Rise of Rebellion, и Юри Сэйбу, участвующая в написании сюжета и отвечающая за консультации по кинематографии.

В представленном трейлере использовались инструменты генеративного ИИ: музыку создали с помощью Suno, озвучку — ElevenLabs, а концепт логотипа подготовили с помощью ChatGPT. ИИ также применялся при переводе. При этом разработчики пока не уточнили, будут ли использовать подобные инструменты непосредственно при создании игры.

Предыдущая работа Хитацки, Rise of Rebellion, вышла в 2025 году. Игру хвалили за боевую систему, но критиковали за высокую сложность и недостаточную проработку других элементов. Сам автор признал, что проект не оправдал ожиданий ни по продажам, ни по оценкам критиков.

Теперь разработчик возвращается с новой попыткой реализовать своё главное профессиональное стремление — создать самую увлекательную экшен-RPG в мире. Overseeker пока находится в разработке, и дата выхода не объявлена.