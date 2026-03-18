Градостроительный симулятор Overthrown получил релизную версию 1.0

Состоялся полноценный выход градостроительной песочницы Overthrown от студии Brimstone и издательства Maximum Entertainment. Проект находился в стадии раннего доступа с 5 декабря 2024 года. Базовая стоимость игры в сервисе Steam составляет 889 рублей.

Вместе с версией 1.0 разработчики выпустили крупное обновление Airship Update. Ключевым нововведением стали дирижабли, на которых можно исследовать карту и атаковать врагов. Для защиты поселений от воздушных угроз в игру добавили пушечные башни. Размеры лагерей бандитов увеличились, а в их рядах появились 3 новых типа противников. Также авторы добавили 1 нового монстра гигантских размеров, который способен разрушать и съедать постройки.

Игровой процесс Overthrown предлагает взять на себя роль правителя с магической короной. Главной особенностью геймплея является возможность поднимать и бросать абсолютно любые объекты, вплоть до деревьев и целых зданий. Геймерам предстоит развивать поселение, добывать ресурсы, управлять работниками, переживать смену сезонов и защищать жителей от нападений мутантов. Играть можно как в формате для 1 пользователя, так и в кооперативе, который поддерживает до 6 человек.

Минимальные системные требования включают операционную систему Windows 10, процессор Intel Core i3 или AMD Ryzen 3, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарту Nvidia GeForce GTX 1050 ti или AMD Radeon RX 570. Для установки игры требуется всего 4 гигабайта свободного пространства на накопителе.