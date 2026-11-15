55-м героем Overwatch станет робот-детектив Хадсон - но игроки ждали поддержку, а не урон

Blizzard подтвердила, что 55-м героем Overwatch станет Хадсон — робот-детектив, который изначально задумывался как герой поддержки, но в процессе разработки был переведён в категорию бойцов урона. Сейчас в игре уже 23 героя урона против 16 поддержки и 15 танков, поэтому часть сообщества восприняла новость с разочарованием. Директор игры Аарон Келлер объяснил решение тем, что команда стремилась выпустить «отличного персонажа», а не просто закрыть нехватку в определённой роли.

Хадсон дебютирует в 6-м сезоне Overwatch в декабре. Изначально его анонсировали как героя поддержки, однако позже Blizzard сообщила о смене роли на DPS. Это решение вызвало недовольство игроков, предпочитающих поддержку и танков: они надеялись, что новый герой добавит разнообразия в менее населённые категории.

«Мы видели много обсуждений о роли (DPS) героя 6-го сезона. Мы понимаем, что вы ждали появления ещё одного героя поддержки в следующем сезоне, и я надеюсь, что объяснение принятого решения поможет игрокам понять его, даже если некоторые из них разочарованы», — написал Келлер в соцсетях.

По его словам, работа над детективом началась именно как над героем поддержки, но по мере развития способностей стало ясно, что концепция «не работает». После тестирования Хадсона в роли героя урона отношение команды к нему «мгновенно и кардинально изменилось».

«В конечном итоге решение заключалось не в том, выпускать ли героя, наносящего урон, или героя поддержки, а в том, выпускать ли отличного персонажа или того, в которого мы не верили. Создание героев для Overwatch — это в равной степени искусство и техническая задача», — добавил Келлер.

Он также отметил, что разработка игр «не всегда проста» и иногда команде приходится «адаптироваться, чтобы создать лучшую версию чего-либо». По сообщениям, Blizzard «невероятно гордится» игрой Хадсона перед его появлением в 6-м сезоне.

Это не первый случай, когда герой Overwatch меняет роль. Симметра когда-то была поддержкой, прежде чем найти себя в качестве героя урона. Совсем недавно Сомбра перешла из DPS в поддержку — изменение, которое могло расстроить часть игроков, но, по мнению разработчиков, пошло персонажу на пользу.