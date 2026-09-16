Blizzard анонсировала масштабные переработки Турбосвина и Сомбры для 5-го сезона Overwatch

В рамках BlizzCon 2026 разработчики Overwatch анонсировали масштабную переработку Турбосвина и Сомбы, которые в 5-м сезоне получат новые роли и измененную концепцию.

Самые масштабные перемены ждут Сомбру: она перестанет быть героем класса «Урон» и перейдет в категорию «Поддержка». По словам дизайнера героев Скотта Кеннеди, в прошлом сочетание высокого урона, способности блокировки способностей и невидимости делало героиню проблемной.

Переход в роль поддержки избавляет ее от необходимости быстро уничтожать врагов, позволяя вместо этого лечить союзников и свободно перемещаться по полю боя в инкогнито. При этом ее ключевые механики — телепорт, невидимость и блокировка умений с помощью EMP — остаются на месте, хотя ультимативное применение EMP будет происходить реже.

Переработка Турбосвина нацелена на то, чтобы сделать героя полезнее для команды и убрать его способность убивать противников одним движением. Разработчики хотят сделать его более похожим на танка, которым он и должен быть. Герой больше не сможет легко совершать мгновенные убийства с помощью привычной связки «крюк и выстрел».

Герой получит новое умение «Trash Compactor», которое заменит альтернативный (дальний) режим огня его оружия. Способность позволит Турбосвину поглощать вражеские снаряды перед собой (наподобие матрицы Дивы или вихря Сигмы) и сжимать их в ком, которым затем можно выстрелить во врагов.

Напоминаем вам, что запуск 5-го сезона намечен на 7 октября.