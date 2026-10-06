Blizzard анонсировала новые эксклюзивные скины в Overwatch для Китая и игроки в остальном мире кипят от ярости

Решение Blizzard выпускать эксклюзивный контент в Overwatch для Китая в рамках соглашения с NetEase - не новость, однако чем дольше это продолжается, тем сложнее наблюдать за тем, насколько качественными и эффектными получаются эти скины и косметические предметы. Новая линейка китайских эксклюзивных скинов, анонсированных на днях для Сион, Кирико, D.Mon, Жнеца и Эмре, включает одни из самых крутых образов и спецэффектов для этих героев. И игрокам за пределами Китая остается только кипеть от ярости, завистливо глядя на них со стороны.

Скин для Сион вызывает зависть сильнее всего: это китайский эксклюзив редкости "Эволюция", и его внешний вид меняется по ходу матча. В начале года эту тенденцию запустил скин для Вдовы, затем в августе Реактивная Киса получила скин с меняющимся цветом. Теперь и Сион стала обладательницей китайского эксклюзива, который меняет форму прямо в бою. Как и эпохальные скины, он обладает особыми эффектами при убийстве, а также пассивными эффектами для способностей - например, мотоцикл оставляет огненный след во время езды.

И именно такие скины вызывают у игроков за пределами Китая наибольшее раздражение. Возмущение фанатов давно вышло за рамки простой зависти - речь идет о чувстве несправедливости, которое накапливается месяцами. Игроки указывают на двойные стандарты: пока китайские эксклюзивы получают проработанные спецэффекты, анимации и меняющуюся внешность, основная игра, по мнению сообщества, все чаще предлагает косметику, которая выглядит вторично и не оправдывает свою цену.

Я до сих пор не понимаю, как люди защищают Blizzard в этой ситуации. Мы все знаем, что NetEase делает эти скины и владеет косметикой в Китае, но это никак не связано с тем, насколько дерьмовые скины делает сама Blizzard.

-- пишет один из фанатов на Reddit. И подобные комментарии отражают более широкую тенденцию: недовольство игроков растет не только из-за региональной эксклюзивности, но и из-за ощущения, что качество косметики в основной игре падает, пока лучшие образы уходят на другой рынок.

Хотя тут есть и своя светлая сторона: по сообщениям, цена таких скинов превышает сотню долларов. Вместо прямой покупки скины в Китае доступны только через платную гачу. Каждые 10 попыток гарантируют один легендарный предмет, но если удача не на вашей стороне, то, по подсчетам нескольких фанатов на Reddit, полный набор всего события вместе со скином Сион обойдётся в 125–165 долларов - в зависимости от того, какие наборы вы покупаете. Китайские игроки уже выражали недовольство гача-системой, однако это вряд ли помешает скинам стать одними из самых прибыльных - слишком уж они эксклюзивные и слишком уж удачно сделанные.