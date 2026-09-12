Blizzard дарит всем игрокам Overwatch бесплатный эпохальный скин в честь BlizzCon 2026

В честь открытия BlizzCon 2026 студия Blizzard Entertainment сделала приятный подарок сообществу Overwatch. После церемонии открытия, которая закончится сегодня в 21:45 по Москве, игрокам достаточно сыграть один матч, чтобы получить бесплатный эпохальный ваучер. Этот ваучер можно обменять на любой эпохальный скин героя на выбор из доступной подборки.

Акция приурочена к старту BlizzCon 2026, который проходит 12-13 сентября. Это один из самых заметных бесплатных подарков для игроков Overwatch за последнее время.