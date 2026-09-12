Blizzard дарит всем игрокам Overwatch бесплатный эпохальный скин в честь BlizzCon 2026

В честь открытия BlizzCon 2026 студия Blizzard Entertainment сделала приятный подарок сообществу Overwatch. После церемонии открытия, которая закончится сегодня в 21:45 по Москве, игрокам достаточно сыграть один матч, чтобы получить бесплатный эпохальный ваучер. Этот ваучер можно обменять на любой эпохальный скин героя на выбор из доступной подборки.
Акция приурочена к старту BlizzCon 2026, который проходит 12-13 сентября. Это один из самых заметных бесплатных подарков для игроков Overwatch за последнее время.
Ну такую халяву я потерять не хочу, хотя по факту не играю после релиза ова 2 очень редко
Каждый день играю пару каток и через часик у меня уже будет новый скин, люблю овер)
Ну прям щедро, даже лучше годовщины
Забавно, что близы даже здесь зажопили награду. Взять за этот купон можно не любой из эпохалок, а из ограниченного списка скинов. Котик ушёл, а близы остались.
А если влить ваучер в эпохалку, которая открыта не полностью, призмы дадут?