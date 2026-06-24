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Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.2 636 оценок

Blizzard добавили в Overwatch новые ультра-скины и шокировали ценами - все купившие их подвергаются травле

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Blizzard Entertainment представила в Overwatch новый вид редких скинов под названием ультра-скины в рамках события Nyan Cafe. Тематические костюмы в стиле "кошачьего кафе" выглядят хорошо, но цены вызвали настоящий взрыв негодования. Согласно официальной информации, один ультра-скин стоит 3500 золотых монет (примерно $35). Полный бандл на героя с визиткой и эмоциями обойдется в 4500 монет, а мега-бандл со всеми героями 9900 монет (почти $100).

Для сравнения: обычные легендарные скины стоят около 1900 монет ($20). Новая "ультра"-редкость добавляет кастомные звуки, эффекты и анимации, но многие называют это "перекрашенными легендарками с минимальными улучшениями". В соцсетях и на форумах Overwatch разгорелся настоящий скандал. Тысячи игроков призывают к бойкоту и активно осуждают тех, кто уже купил или планирует купить ультра-скины:

Если купите эти скины - вы сами говорите Blizzard, что такие цены нормальны;
35 долларов за один скин - это уже не косметика, это грабеж;
Все, кто выйдет с этими ультра-скинами в матч, автоматически лишаются права жаловаться на Blizzard.

Ситуация сильно напоминает скандал со скином "Бессмертная легенда" для Ари в League of Legends в 2024 году. Тогда Riot выпустила ультра-дорогой бандл за $500, и сообщество начало массово банить Ари в каждом матче, высмеивать и осуждать покупателей. Владельцев скина травили в чате, называли "китами" и "предателями", а бан-рейт чемпионки резко взлетел. Многие до сих пор вспоминают это как яркий пример, когда игроки вместо бойкота разработчиков перешли к травле своих же. В Overwatch пока до такого не дошло, но тон обсуждений очень похож.

Это далеко не первый случай критики монетизации Overwatch 2. Пока неизвестно, отреагирует ли компания на волну негатива.

Индустрия 62
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Комментарии:  8
Ваш комментарий
FairUlu

Капиталисты что-то дорого продают (с) никогда такого не было и вот опять

4
SweatyCurtain

В гачах и всяких бесплатных дрочильнях гораздо больше заплатили бы. А это копейки...

3
worys

35 за скин этим щас никого не удивишь, вон в бесплатных играх скины за крутки могут легко обойтись в условные 40 - 60 тысячь рублей :) а всякие самолётики и машинки давно уже продают по цене ааа игр.

2
firefox0047

Ну если это по сути слегка урезанный мифик, то с учётом цен на призмы как будто цена не особо удивляет.

1
Giggity
все купившие их подвергаются травле

"Вы можете себе это позволить, а мы нет, значит мы вас будем осуждать" так что ли ? 🤣

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