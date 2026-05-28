Blizzard могла случайно намекнуть на нового героя Overwatch через коллаборацию с YOASOBI

Blizzard Entertainment, похоже, начала постепенно тизерить нового героя Overwatch ещё до полноценного анонса третьего сезона. Поводом для обсуждений стала новая внутриигровая коллаборация с японским поп-дуэтом YOASOBI.

Событие стартует 30 июня и принесёт в Overwatch тематические облики для Кирико, Гэндзи и Хандзо, оригинальную песню от YOASOBI, а также анимационный музыкальный клип. По формату коллаборация напоминает прошлое сотрудничество Blizzard с K-pop-группой Le Sserafim.

Однако внимание фанатов привлекло не только само событие. Вместе с анонсом разработчики неожиданно выпустили новый рассказ под названием The Fall of a Sparrow, посвящённый Гэндзи и клану Хасимото — криминальной организации, которую Blizzard уже неоднократно упоминала в материалах по Overwatch.

Особенно активно сообщество обсуждает финал рассказа, где Гэндзи сталкивается с загадочной фигурой с механическим голосом, управляющей кланом Хасимото. Многие игроки уверены, что именно этот персонаж и станет новым героем третьего сезона.

Теория выглядит правдоподобной ещё и потому, что ранее Blizzard показывала дорожную карту с новым японским полем боя и силуэтом загадочного персонажа с рогами и механическими элементами. Кроме того, в другом рассказе о Мидзуки также упоминалась влиятельная женщина, стоящая во главе организации.

Ожидается, что третий сезон Overwatch стартует в середине июня, поэтому официальный анонс нового героя может состояться уже совсем скоро.