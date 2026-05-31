Blizzard наняла одного из авторов Uncharted 3 для развития Overwatch

Команда Overwatch получила нового креативного руководителя франшизы. Им стал Джастин Ричмонд — один из разработчиков Uncharted 3 и соавтор популярного анимационного сериала The Dragon Prince от Netflix.

О своём назначении Ричмонд рассказал лично, отметив, что был поклонником Overwatch ещё со времён анонса игры на BlizzCon и теперь рад участвовать в её будущем развитии.

Новость сразу вызвала новую волну обсуждений возможного мультсериала по Overwatch. Ранее Blizzard уже намекала, что рассматривает расширение франшизы за пределы игр, а в одной из вакансий студии упоминалось развитие бренда в направлениях «кинематографического контента» и «трансмедийных проектов».

Дополнительный интерес вызывает и опыт самого Ричмонда. Помимо работы над серией Uncharted, он был одним из создателей анимационного фэнтези-сериала The Dragon Prince, который продержался на Netflix семь сезонов.

Официально сериал по Overwatch пока не анонсирован, однако назначение Ричмонда многие фанаты восприняли как ещё один намёк на возможное развитие вселенной в формате анимации.