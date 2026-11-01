Blizzard не исключает возвращения PvE-миссий в Overwatch

Разработчики Overwatch все еще допускают появление сюжетных PvE-миссий, однако отмененная кампания в ближайшее время точно не вернется. Об этом рассказал игровой директор Аарон Келлер. По его словам, Blizzard открыта для небольших PvE-экспериментов, но полноценная сюжетная кампания, скорее всего, должна стать отдельной игрой.

Келлер объяснил, почему предыдущие PvE-миссии не оправдали ожиданий. Он сослался на миссии из события "Архивы" и сюжетные ивенты: они вызывали большой ажиотаж, но игроки быстро теряли к ним интерес.

Кампания, которую мы запустили, вызвала много волнения и продвинула сюжет, но в нее играли не так, как нам хотелось.

По словам директора, у контента для ивентов есть знакомая проблема: резкий всплеск интереса сменяется быстрым спадом. Кроме того, PvE-миссии требуют значительно больше времени и ресурсов, чем другие форматы событий. Именно поэтому Blizzard переключила внимание на синематики, комиксы и веб-комиксы - они позволяют рассказывать больше историй теми же силами, а ресурсы, ранее уходившие на PvE, перенаправить в соревновательную часть игры.

При этом дверь полностью не закрыта. Отвечая на вопрос о возможности нового играбельного сюжетного контента, Келлер сказал: "Я бы никогда это не исключал", добавив, что небольшие эксперименты возможны, если они не будут отвлекать внимание от основной игры. Однако тем, кто ждет чего-то сопоставимого с отмененной PvE-кампанией Overwatch 2, стоит скорректировать ожидания: по мнению Келлера, по-настоящему масштабный сюжетный опыт должен быть "совершенно новой игрой", над которой будет работать отдельная команда.