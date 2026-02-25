Blizzard нерфит Реактивную Кису в свежем патче Overwatch 2

Blizzard выпустила хотфикс для Overwatch 2, нацеленный на уменьшение влияния нового героя Реактивная Киса, которая последние недели вызывала бурю недовольства среди игроков.

Патч вышел 24 февраля и коснулся именно усиленных перков Кисы, без изменений её основных атак и исцеляющих способностей. Так, перк Claws Out теперь имеет увеличенный кулдаун с 6 до 8 секунд, а мощный перк Territorial уменьшает наносимый урон с 50% до 33%. При этом ультимейт Реактивной Кисы остался без изменений — он по-прежнему может гарантированно выводить противников из боя благодаря механике подхвата и броска.

Blizzard подчеркнула, что такие корректировки — обычная практика для онлайн-шутеров, особенно после добавления сразу пяти новых героев. Другие персонажи также получили изменения:

Mizuki: длительность ультимейта Kenkai Sanctuary увеличена с 6 до 7 секунд.

Emre: урон его штурмовой винтовки повышен с 20 до 22.

Anran: уменьшен кулдаун способности Inferno Rush с 8,5 до 8 секунд; увеличена дистанция перемещения при Dancing Blaze с 1,5 до 2,25 метров.

Vendetta: урон верхним ударом меча снижен с 130 до 120; исправлен баг с горизонтальными отбрасываниями.

Domina: ультимейт подорожал на 12%, другие изменения минимальны.

Хотфикс направлен на то, чтобы сбалансировать игру и смягчить «террор» Реактивной Кисы, который ранее делал её крайне опасной для всех соперников. Blizzard обещает продолжать мониторинг и корректировку новых героев по мере отзывов игроков.