Blizzard опубликовала геймплейный трейлер нового героя Overwatch - Сьерры

Спустя день после кинематографичного тизера Blizzard Entertainment представила полноценный геймплейный трейлер нового персонажа Overwatch - Сьерры, вооруженной автоматической винтовкой. Сьерра позиционируется как мобильный герой класса "Урон". Ее ключевая особенность - дрон по имени Дороти, который позволяет ей быстро перемещаться по воздуху, занимать возвышенности и уклоняться от атак. По стилю игры новичок напоминает гибрид Соджорн (базовая стрельба) и Фрейи (мобильность), дополненный арсеналом гранат.

Что известно о способностях Сьерры:

Основная атака: Полностью автоматическое оружие. Похоже, что пули - летящие снаряды, то есть долетают до цели не мгновенно.

Дрон (Дороти): Используется, чтобы перемещаться над врагами, запрыгивать на возвышенности и уклоняться от вражеских способностей.

Самонаводящийся дротик: При попадании в противника следующие несколько пуль Сьерры автоматически преследуют цель.

Гранаты: Кассетная граната, наносящая урон в небольшой области (особенно эффектна при атаке сверху).

Ультимативная способность: Дрон вылетает вперед и накрывает зону каскадными взрывами.

Первый сезон завершится уже на следующей неделе. Этот сезон, запустивший годовую сюжетную линию о захвате "Когтя" Вендеттой, уже добавил в игру пятерых новых героев. Разработчики пообещали выпускать по одному новому персонажу каждый сезон в рамках текущей арки. Сьерра станет ключевой фигурой в борьбе против усиливающегося "Когтя", который стремится уничтожить Overwatch. Второй сезон стартует 14 апреля.