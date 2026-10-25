Blizzard опубликовала ключевой арт коллаборации Overwatch x EVE Protocol

Официальный аккаунт Overwatch опубликовал ключевой арт предстоящего кроссовера с EVE Protocol - коллаборации, вдохновленной персонажами Stellar Blade. Анонс сопровождается коротким сообщением:

Герои, готовьтесь! Будущее зовет! Взгляните поближе на официальные изображения Overwatch x EVE Protocol, прежде чем присоединиться к нашей новой коллаборации 3 ноября.

На арте герои Overwatch предстают в футуристичных костюмах, стилизованных под персонажей Stellar Blade. Персонаж Евы достался Роковой Вдове, Лили - Диве, Тахи - Вендетте, Адам - Солдату-76, а Ворон - Фрейе.

Подробности о ценах, бандлах и дополнительных косметических предметах (спреи, иконки, голосовые линии) пока не раскрыты. Ожидается, что полная информация появится ближе к запуску или вместе с патчноутами. Коллаборация продолжит серию кроссоверов Overwatch в текущем сезоне.