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Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.2 639 оценок

Blizzard опубликовали комикс "Новые обязанности" c историей нового персонажа Overwatch - D.Mon

Solstice Solstice

С появлением новых героев в Overwatch разработчики, по традиции, публикуют новый рассказ в виде комикса с подробностями истории персонажа. Сегодня разработчики представили нового героя по имени D.Mon, и вместе с тем на сайте игры стал доступен комикс под названием «Новые обязанности».

Кроме того, на официальном YouTube канале игры доступно видеочтение этого комикса, который озвучила LilyPichu - известная стримерша и актриса озвучки, подарившая свой голос D.Mon. Новый комикс служит частью промо-кампании перед полноценным релизом D.Mon в игре в качестве нового танка.

Напоминаем вам, что D.Mon появится в игре с запуском 4-го сезона - 11 августа.

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3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
TиMуp
11
СВИТ_БОИ

Подожду видео про Димона и Диву.

2
Double_Jump

У них там есть пилоты мужики, но в игру добавляют опять бабу.