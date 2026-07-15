Blizzard отменяет развитие режима "Стадион" в Overwatch из-за низкой популярности

Согласно свежим данным, опубликованным разработчиками Overwatch, режим "Стадион" не получил достаточной популярности среди игроков. По состоянию на 28 июня только около 3% ежедневной аудитории играли в "Стадионе" (как рейтинговая, так и нерейтинговая версии). Для сравнения, основные режимы показывают следующие показатели:

Быстрая игра (игра по ролям 5х5): ~54% от ежедневного количества игроков

Соревновательная игра (игра по ролям 5х5): ~37%

Быстрая игра (открытый режим 6х6): ~19%

Соревновательная игра (открытый режим 6х6): ~8%

Загадочные герои (6х6): ~4%

Соревновательный "Стадион": ~3%

"Стадион" (нерейтинговая версия): ~3%

В официальном заявлении Blizzard отмечает, что 5v5 по-прежнему доминирует, а интерес к 6v6 постепенно растет. "Стадион" же закрепился за небольшой преданной аудиторией. Разработчики продолжат поддерживать режим сезонными обновлениями баланса, сбросами рангов и наградами, но не планируют добавлять в него новых героев и карты. Полученный опыт и команда, работавшая над "Стадионом", будут направлены на будущие проекты игры.

Новость уже вызвала неоднозначную реакцию в сообществе: часть игроков расстроена отменой развития, другие считают решение обоснованным из-за низкой популярности режима.