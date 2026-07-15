Blizzard отменяет развитие режима "Стадион" в Overwatch из-за низкой популярности

Согласно свежим данным, опубликованным разработчиками Overwatch, режим "Стадион" не получил достаточной популярности среди игроков. По состоянию на 28 июня только около 3% ежедневной аудитории играли в "Стадионе" (как рейтинговая, так и нерейтинговая версии). Для сравнения, основные режимы показывают следующие показатели:
- Быстрая игра (игра по ролям 5х5): ~54% от ежедневного количества игроков
- Соревновательная игра (игра по ролям 5х5): ~37%
- Быстрая игра (открытый режим 6х6): ~19%
- Соревновательная игра (открытый режим 6х6): ~8%
- Загадочные герои (6х6): ~4%
- Соревновательный "Стадион": ~3%
- "Стадион" (нерейтинговая версия): ~3%
В официальном заявлении Blizzard отмечает, что 5v5 по-прежнему доминирует, а интерес к 6v6 постепенно растет. "Стадион" же закрепился за небольшой преданной аудиторией. Разработчики продолжат поддерживать режим сезонными обновлениями баланса, сбросами рангов и наградами, но не планируют добавлять в него новых героев и карты. Полученный опыт и команда, работавшая над "Стадионом", будут направлены на будущие проекты игры.
Новость уже вызвала неоднозначную реакцию в сообществе: часть игроков расстроена отменой развития, другие считают решение обоснованным из-за низкой популярности режима.
Похороните уже это гувно.
Ну пздц. Обычный сорев надоел уже давным-давно. Там очень скучно, бои мега нудные. Квики - это кошмар, кто в здравом уме вообще в этом режиме играет?
Стадион - единственный режим, который ещё хоть как-то вызывает интерес, и в котором ты буквально соло нередко можешь менять ход матча или даже всей игры, что абсолютно невозможно в других режимах, которые люто завязаны на тимплее. И его решили больше не развивать, офигенно, блин... Там, кстати, и БП качается намного быстрее, чем в остальных режимах.
Хосподе, близзы просто конченные.
От су ки. Понадобавляли отстойных персонажей и режим загнулся.
Действительно, не заниматься балансом и говорить про низкую популярность
Куча героев, но чаще всего выпадают хилы, немного танков и реже всего дамагеры, и очень часто получается что в одной команде куча хилов , в другой куча танков
Странная история. В игру давно не играю,но новости периодически просматриваю .когда вышел стадион, все 6оворили, что мол этот режим воскресил игру, вернув ей популярность,а теперь заявление, что режим, по факту спасший игру, теперь никому не нужен