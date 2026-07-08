Blizzard передает Overwatch в Корее Nexon на фоне масштабных изменений внутри Xbox

Blizzard объявила, что с августа издательские обязанности по Overwatch в Южной Корее перейдут к Nexon — одному из крупнейших операторов онлайн-игр в регионе.

Новая система обслуживания для ПК-игроков уже открыла регистрацию и привязку аккаунтов, а полноценный запуск сервиса Nexon состоится 12 августа вместе с началом четвертого сезона Overwatch. Компания обещает улучшенную поддержку игроков и более адаптированный под корейскую аудиторию сервис.

При этом смена партнера происходит на фоне серьезной перестройки игрового подразделения Microsoft. Недавно Xbox объявила о масштабных сокращениях и пересмотре структуры своих студий, что вызвало вопросы о будущем некоторых проектов и команд.

Пока неизвестно, приведет ли переход к отдельной региональной версии Overwatch в Корее или изменит доступ игроков к игре. Однако обязательная привязка аккаунта Nexon и упор на локализованный сервис указывают на возможные изменения в работе игры для корейской аудитории.

Blizzard и Nexon не связывают передачу обслуживания напрямую с реформами Xbox, заявляя, что сотрудничество направлено на улучшение опыта игроков в регионе.