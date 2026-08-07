Blizzard представила геймплейный трейлер нового танка Overwatch - D.Mon

Официальный канал PlayOverwatch опубликовал геймплейный трейлер 53-го героя игры - D.Mon (Юна Ли) - бывшей профессиональной геймерши, которая присоединяется к составу в роли танка. В отличие от своей подруги D.Va, делающей упор на стрельбу, геймплей D.Mon представляет собой архетип классического бойца ближнего боя с мечом и щитом (в стиле игр Armored Core и Gundam).

Основные механики и оружие героини (в мехе):

Энергетический клинок (Energy Sword) - основное оружие ближнего боя. D.Mon наносит размашистые удары плазменным мечом по площади перед собой.

- основное оружие ближнего боя. D.Mon наносит размашистые удары плазменным мечом по площади перед собой. Энергетический щит (Energy Shield) - встроенный в левую руку прочный плазменный барьер. Защищает D.Mon и идущих позади союзников от фронтального урона.

- встроенный в левую руку прочный плазменный барьер. Защищает D.Mon и идущих позади союзников от фронтального урона. Реактивные ускорители (Boosters) - способность совершать рывки и перемещаться в воздухе для быстрого сокращения дистанции или атаки сверху.

Суперспособность:

Предел возможностей (Limit Break) - D.Mon мгновенно получает значительный объем сверхздоровья. Ее энергетический меч заряжается, позволяя совершать мощные круговые удары по нескольким противникам. Каждый удар накладывает на врагов дебафф, увеличивающий входящий по ним урон (аналогично "Сфере диссонанса" Дзенъятты).

Режим пилота (Вне меха):

Катапультирование! (Eject!) - когда запас здоровья меха иссякает, Юна автоматически катапультируется наружу.

- когда запас здоровья меха иссякает, Юна автоматически катапультируется наружу. Плазменный пулемет (Fusion Repeater) - оказавшись на земле, Юна срывает со своего поврежденного меха спаренное орудие и использует его вручную в качестве тяжелого минигана.

- оказавшись на земле, Юна срывает со своего поврежденного меха спаренное орудие и использует его вручную в качестве тяжелого минигана. Вызов меха (Recall Mech) - после перезарядки Юна может вернуться в свой мех. В отличие от D.Va, чей мех падает сверху, мех "Зверь" динамически собирается из деталей прямо вокруг Юны, нанося урон и отбрасывая всех противников поблизости в момент сборки.

Новый герой появится с запуском 4-го сезона "Герои Пусана" 11 августа 2026 года.