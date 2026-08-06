Blizzard представила сюжетный трейлер 53-го героя Overwatch - D.Mon

Официальный канал PlayOverwatch опубликовал сюжетный трейлер D.Mon - 53-го персонажа в игре и нового танка из отряда MEKA. D.Mon (настоящее имя - Юна Ли) - бывшая киберспортсменка и пилот меха, сослуживица D.Va. Она управляет красным мехом под названием "Зверь".

В трейлере показаны события в Пусане: отряд MEKA отражает вторжение Когтя. На мосту появляется Таран, который атакует гражданских и инфраструктуру. D.Mon игнорирует приказ возвращаться на базу и ведет отряд в бой, чтобы защитить город и не допустить захвата EMP-устройства, предназначенного для защиты от омников.

7 августа будет показан геймплейный трейлер и внутриигровая модель D.Mon, а 10 августа - трейлер 4 сезона, который стартует 11 августа 2026 года - именно тогда D.Mon станет доступна в игре.