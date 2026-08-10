Blizzard представила трейлер 4 сезона Overwatch "Герои Пусана" - старт уже завтра

Официальный канал Blizzard представил трейлер 4-го сезона Overwatch под названием "Герои Пусана", который стартует уже завтра, 11 августа, в 21:00 по Москве. Главной новинкой станет новый танк D.Mon (настоящее имя - Юна Ли), которая присоединяется к отряду MEKA Squad. Она станет 53-м героем игры и первым новым членом MEKA Squad в игровом составе после Дивы.

Помимо нового героя, в 4-м сезоне ожидаются:

Переработка карт - Пусан (главная тематическая карта сезона), Параисо и Айхенвальд получат изменения в ландшафте, новые пути и визуальные улучшения

- Пусан (главная тематическая карта сезона), Параисо и Айхенвальд получат изменения в ландшафте, новые пути и визуальные улучшения Новый боевой пропуск с возможностью выбирать треки для открытия и менять награды через "Пул обмена".

с возможностью выбирать треки для открытия и менять награды через "Пул обмена". Новый ранг "Изумруд" в соревновательном режиме и сброс рангов.

в соревновательном режиме и сброс рангов. Ивент "Shooting Star: My MEKA Mania" , где можно поддерживать любимого пилота MEKA Squad, выполнять челленджи и получать награды.

, где можно поддерживать любимого пилота MEKA Squad, выполнять челленджи и получать награды. Мифическое оружие для Соджорн и мифический скин на Гендзи.

для Соджорн и мифический скин на Гендзи. Возвращение коллабораций с LE SSERAFIM и другими.

Сюжет сезона разворачивается вокруг конфликта MEKA Squad со Стервятниками, которых послали в Пусан по приказу Вендетты.