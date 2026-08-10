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Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.2 640 оценок

Blizzard представила трейлер 4 сезона Overwatch "Герои Пусана" - старт уже завтра

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Официальный канал Blizzard представил трейлер 4-го сезона Overwatch под названием "Герои Пусана", который стартует уже завтра, 11 августа, в 21:00 по Москве. Главной новинкой станет новый танк D.Mon (настоящее имя - Юна Ли), которая присоединяется к отряду MEKA Squad. Она станет 53-м героем игры и первым новым членом MEKA Squad в игровом составе после Дивы.

Помимо нового героя, в 4-м сезоне ожидаются:

  • Переработка карт - Пусан (главная тематическая карта сезона), Параисо и Айхенвальд получат изменения в ландшафте, новые пути и визуальные улучшения
  • Новый боевой пропуск с возможностью выбирать треки для открытия и менять награды через "Пул обмена".
  • Новый ранг "Изумруд" в соревновательном режиме и сброс рангов.
  • Ивент "Shooting Star: My MEKA Mania", где можно поддерживать любимого пилота MEKA Squad, выполнять челленджи и получать награды.
  • Мифическое оружие для Соджорн и мифический скин на Гендзи.
  • Возвращение коллабораций с LE SSERAFIM и другими.

Сюжет сезона разворачивается вокруг конфликта MEKA Squad со Стервятниками, которых послали в Пусан по приказу Вендетты.

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