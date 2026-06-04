Blizzard тизерят нового героя Overwatch

На официальном ютуб-канале Overwatch опубликовано превью-изображение нового, 52 по счету, героя игры. Сам трейлер временно скрыт - для широкой публики он станет доступен вечером 9 июня (в 19:00 по МСК).
Судя по силуэту нового героя, это будет очередная девчуля по типу Кирико или Ань Жань, но на этот раз с двумя пистолетами в руках. Также, судя по всему, новый персонаж не станет членом организации Overwatch, а пополнит ряды злодейской организации "Коготь".
На данный момент нет подробностей об имени героя, способностях или даже "ориентации". В социальных сетях часть пользователей предполагает, что новый герой будет омником:
Похоже, новый Герой — это Омник, поскольку я вижу у неё роботизированные руки.
В последнем коротком рассказе Гэндзи захвачен и доставлен к старейшине клана Хасимото, чей голос имеет «механический, роботизированный оттенок», что намекает на то, что предстоящий герой может быть киборгом или омником.
Так ли это, узнаем уже на следующей неделе.
Ну, может быть и омник. Но явно из клана Хасимото.
1. Япония
2. На заднем плане ниндзя Хасимото по всем углам.
3. Боевая стойка только Кирико и Мидзуки. Учитывая, что Хандзо считает, их заклятыми враги странно, что он тоже не в боевой стойке. Теория о том, что это знакомый ему. А у него много знакомых из других кланов.
А перс пока похож на нее)))
Надеюсь это не опять Кирико-слоп)
А так дизайн выглядит интришующе