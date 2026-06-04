Blizzard тизерят нового героя Overwatch

На официальном ютуб-канале Overwatch опубликовано превью-изображение нового, 52 по счету, героя игры. Сам трейлер временно скрыт - для широкой публики он станет доступен вечером 9 июня (в 19:00 по МСК).

Судя по силуэту нового героя, это будет очередная девчуля по типу Кирико или Ань Жань, но на этот раз с двумя пистолетами в руках. Также, судя по всему, новый персонаж не станет членом организации Overwatch, а пополнит ряды злодейской организации "Коготь".

На данный момент нет подробностей об имени героя, способностях или даже "ориентации". В социальных сетях часть пользователей предполагает, что новый герой будет омником:

Похоже, новый Герой — это Омник, поскольку я вижу у неё роботизированные руки.

В последнем коротком рассказе Гэндзи захвачен и доставлен к старейшине клана Хасимото, чей голос имеет «механический, роботизированный оттенок», что намекает на то, что предстоящий герой может быть киборгом или омником.

Так ли это, узнаем уже на следующей неделе.