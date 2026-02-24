ЧАТ ИГРЫ
Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 620 оценок

Blizzard ведет активные переговоры по экранизации Overwatch и других своих франшиз

2BLaraSex 2BLaraSex

Blizzard Entertainment, отмечающая 35-летие, активно расширяет свои IP за пределы игр. Президент компании Йоханна Фарис в интервью Variety заявила, что Blizzard - это не просто Blizzard Games, а Blizzard Entertainment, и поэтому компания нацелена на то, чтобы ее вселенные появлялись "на всех возможных экранах". Фарис подчеркнула, что взаимодействие с Голливудом и развитие кино- и телеадаптаций станет ключевой частью стратегии в ближайшее время.

Мы хотим появляться на всех возможных экранах. Каждый из наших IP может стать одним из величайших линейных медиа-опытов в мире.

По ее словам, "обсуждения по экранизации ведутся практически по всем мирам Blizzard" - включая Overwatch, World of Warcraft, Diablo и Hearthstone. Это касается форматов кино и сериалов с целью привлечь новую аудиторию.

Генеральный менеджер Overwatch Уолтер Конг подтвердил интерес к адаптации вселенной для кино и ТВ, отмечая, что фанаты постоянно сигнализируют о желании погружаться в истории любимых героев глубже, чем это позволяют игры.

Мы постоянно видим сигналы от нашего сообщества. Каждый раз, когда мы выпускаем новый лор или кинематографический ролик, фанаты в один голос говорят: "Мы хотим больше! Дайте нам возможность наслаждаться этими историями!" И когда я вступил в должность генерального менеджера франшизы, именно эти будущие возможности и перспективы стали для меня тем фактором, который заставил сказать: "Да, да, да". Потому что, хотя мы уже создали отличную игру, я чувствую, что фанатам и игрокам можно дать гораздо больше в плане опыта погружения в эту вселенную.

Таким образом, возвращение Overwatch к своим корням может стать не просто ребрендингом, а первой ступенью к созданию полноценной киновселенной, о которой фанаты мечтали с момента выхода первого анимационного короткометражного ролика много лет назад. И, судя по настрою руководства Blizzard, самые интересные истории у этой франшизы еще впереди.

Moorchik

Нуу, так то Овер давно и успешно экранизируют. Только немного не так, как хочется руководству Б.))

15
FatalleZ

Пацаны, друг просит ссылку на видео из превью к новости, есть у кого?

Там чтото про эмбер херд и илона маска

3
Vaipen

Фильмы по Дьябле и Варику ещё понять можно, там хоть сюжет есть. Но как они собрались экранезировать Каменный хрен и Смотряших хз.

2
FatalleZ

Так же как экранизировали майнкрафт - жвачка для мозгов и аудитории тиктока. Какой в жопу сюжет и лор, что это такое и кому они нужны?

1
Vaipen FatalleZ

Ну, да, если заменить сюжет на 2 часа жопы Вдовы на весь экран то и сюжет с лором не нужны.

1
DynamicTristram

Им же в 16-17 году кричали из всех щелей, что у них синематики уровня пиксара, и мол пора бы им выходить на новый уровень. Лучше поздно, чем никогда

1
Властелин Сосцов

надо было на пике популярности, уже поздно

1
DynamicTristram Властелин Сосцов

Ну да, но они ведь сделали "перезапуск №3" возвращение к истокам. Возможно решили прислушаться к старым советам

JusFly_Herp

что за косплеерша на заглавном скрине?

1
Senarmy

Это Эмбер Херд так для Маска наряжалась)

1
martin32

что, червяк зашевелился? )))

1
JusFly_Herp Senarmy

оо круто. правда качество скрина плохое.

нитгитлистер

кто там спрашивалд про пикчу? как маленькие чесслово

1
physx0

Уже давно и порно и обычные анимации есть ,долго близзарды думают ооочень долго

1
RandySavage

Мда,я представляю уже чё там за каст будет.А во всяких там ткачей и гомогеев 76 я вообще отказываюсь погружаться.

1
Stitchkill

Вы внизу овервоч 2 переименуйте в

ZAUSA

Сразу "Overwatch" и "Overwatch 2"?

