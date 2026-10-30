Blizzard выпустила анимационную короткометражку "В пасти волка" по Overwatch

Компания Blizzard Entertainment представила новый анимационный короткометражный фильм по вселенной Overwatch под названием «В пасти волка». Сюжет видео посвящен финальному противостоянию лидера организации «Когти» Думфиста и его противника Вендетты за полный контроль над группировкой.

Официальный релиз видео приурочен к завершению годовой сюжетной арки внутри фракции, ознаменованной внутренним расколом и борьбой за власть. Разработчики заявляют, что исход этого конфликта заложит основу для дальнейшего развития лора франшизы.

Продолжение сюжетной линии интегрировано в игровой процесс пятого сезона Overwatch, получившего подзаголовок «Доктрина теней». Запуск обновления на официальных серверах состоялся сегодня.

Многопользовательский шутер Overwatch распространяется по условно-бесплатной модели и доступен пользователям на ПК и консолях.