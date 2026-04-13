Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.2 633 оценки

Blizzard выпустила обзорный трейлер второго сезона Overwatch

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания Blizzard опубликовала обзорный трейлер второго сезона обновленного Overwatch. Хотя контекст изменился, новый сезон развивает направление, заданное "Завоеванием", и предлагает привычный по объему контент: нового героя, новые карты, новые скины, переработку баланса и важные изменения в игровых механиках.

Сезон 2: "Вершина" начнется во вторник, 14 апреля 2026 года, в 21:00 по Московскому времени. Обновление уже доступно для предзагрузки на PC и консолях. Главным событием сезона станет Сьерра - новый герой класса "Урон", специализирующийся на разведке.

Разработчики возвращают систему послематчевых похвал из оригинального Overwatch с обновленным дизайном. В качестве эксперимента после матча можно будет зайти в общий голосовой чат, включая общение с командой противника.

Система выбора карт также подверглась серьезной переработке. Карта, набравшая шесть или более голосов, побеждает автоматически. Появилась опция "Случайная карта", а также иконки, показывающие, будет ли ваша команда атаковать или защищаться. В соревновательном режиме на новых или переработанных картах за поражение будут списывать меньше прогресса.

Как обычно, в сезоне появятся новый боевой пропуск, наборы в магазине, а также мифическое оружие и мифический облик. Мифическое оружие достанется Гэндзи, а облик - Солдату 76. В "Стадионе" добавят новых героев: Раматтру и Реактивную Кису. Рамматра также получит облик Дьябло в новой коллаборации Overwatch x Diablo.

