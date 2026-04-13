Blizzard выпустила обзорный трейлер второго сезона Overwatch

Компания Blizzard опубликовала обзорный трейлер второго сезона обновленного Overwatch. Хотя контекст изменился, новый сезон развивает направление, заданное "Завоеванием", и предлагает привычный по объему контент: нового героя, новые карты, новые скины, переработку баланса и важные изменения в игровых механиках.

Сезон 2: "Вершина" начнется во вторник, 14 апреля 2026 года, в 21:00 по Московскому времени. Обновление уже доступно для предзагрузки на PC и консолях. Главным событием сезона станет Сьерра - новый герой класса "Урон", специализирующийся на разведке.

Разработчики возвращают систему послематчевых похвал из оригинального Overwatch с обновленным дизайном. В качестве эксперимента после матча можно будет зайти в общий голосовой чат, включая общение с командой противника.

Система выбора карт также подверглась серьезной переработке. Карта, набравшая шесть или более голосов, побеждает автоматически. Появилась опция "Случайная карта", а также иконки, показывающие, будет ли ваша команда атаковать или защищаться. В соревновательном режиме на новых или переработанных картах за поражение будут списывать меньше прогресса.

Как обычно, в сезоне появятся новый боевой пропуск, наборы в магазине, а также мифическое оружие и мифический облик. Мифическое оружие достанется Гэндзи, а облик - Солдату 76. В "Стадионе" добавят новых героев: Раматтру и Реактивную Кису. Рамматра также получит облик Дьябло в новой коллаборации Overwatch x Diablo.