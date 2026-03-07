Blizzard запускает выходные двойного опыта в Overwatch на весь март

Blizzard Entertainment решила поощрить активность игроков в Overwatch и запустила специальную акцию. На протяжении всего марта по выходным в игре будет действовать бонус к получаемому опыту.Каждую неделю с вечера пятницы до вечера понедельника игроки смогут зарабатывать на 100% больше опыта за любые матчи.

Разработчики объяснили запуск события благодарностью сообществу. По словам студии, активность игроков и интерес к новому сезону превзошли ожидания, поэтому команда решила наградить фанатов дополнительными бонусами.