Бывший директор Overwatch после ухода из Blizzard полностью разорвал связи с игрой ради душевного равновесия

Бывший директор Overwatch Джефф Каплан рассказал, что полностью разорвал связи с игрой после ухода из Blizzard. В интервью Gamespot он признался, что не играет в Overwatch, не ищет упоминания о ней и даже попросил алгоритмы не показывать ему контент, связанный с серией.

Каплан покинул Blizzard в апреле 2021 года после 19 лет работы - в тот момент Overwatch 2 все еще находилась в разработке. По его словам, разрыв с Overwatch дался ему легче, чем когда-то с World of Warcraft, поскольку он уже прошёл через подобный опыт.

В 2008 году, по его словам, WoW был всей его жизнью: он работал над игрой каждую минуту бодрствования, а играя, заполнял блокнот списком изменений, которые нужно внести на следующее утро. Уход из WoW стал для него эмоциональным шоком, потому что игра была частью его идентичности как геймдизайнера.

Когда я ушел из Overwatch в апреле 2021 года, я уже был готов к этому моменту - что значит отдать всего себя, свое сердце и душу, а потом осознать, что игра тебе не принадлежит. Она принадлежит команде, игрокам, Blizzard, но не тебе.

Каплан также рассказал, что ради собственного душевного равновесия не читает сабреддит Overwatch, не смотрит видео на YouTube и не ищет свое имя в связи с игрой. При этом он подчеркнул, что до сих пор гордится работой своей команды и всех причастных к созданию Overwatch, включая группу кинематики Blizzard, которую назвал самой талантливой в истории видеоигр. Он признался, что иногда смотрит фотографии с BlizzCon 2014, где была анонсирована Overwatch, и называет тот день одним из самых особенных в своей жизни.

Но ради собственного рассудка… Вы смотрели "Наполеон Динамит"? Там есть дядя Рико, который все время говорит: "Я хорошо играл в футбол", и пересматривает старые кассеты с собой. Я не хочу быть дядей Рико!

По его словам, Overwatch теперь принадлежит новой команде разработчиков и игрокам, а сам он занят новым проектом - открытым онлайн-шутером от первого лица The Legend of California, действие которого происходит в альтернативной Калифорнии времен золотой лихорадки.