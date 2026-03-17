Директор Overwatch признал ошибку с форматом 5v5

Руководитель разработки Overwatch 2 Аарон Келлер признал, что команда Blizzard слишком поздно отреагировала на критику перехода от формата 6v6 к 5v5 — одного из самых спорных решений в истории игры.

Во время выступления на конференции GDC Келлер рассказал, что разработчики около года не предпринимали серьёзных шагов, надеясь, что споры вокруг нового формата утихнут сами собой. Однако этого не произошло, и сообщество продолжало активно требовать возвращения классических матчей 6 на 6.

Переход на команды из пяти игроков состоялся в 2022 году и потребовал серьёзной переработки баланса, особенно из-за сокращения числа танков в составе команды. Многие игроки посчитали это изменение ухудшением привычной формулы игры.

По словам Келлера, затянувшаяся реакция на недовольство игроков в итоге стоила игре доверия части аудитории. Этим воспользовались конкуренты, в том числе геройский шутер Marvel Rivals, который сумел привлечь часть игроков.

Келлер отметил, что главный вывод для команды — Overwatch не нуждалась в радикальном переосмыслении. Важнее было сохранить сильные стороны оригинальной игры и внимательнее прислушиваться к сообществу.