Для Overwatch вышло межсезонное обновление: кроссовер со Stellar Blade, эпохалка для Турбосвина и сюжетный финал

Вышло обновление середины пятого сезона Overwatch, и оно оказалось куда масштабнее, чем обычно. Помимо привычных активностей - вроде возвращения нового раунда раскопок Авентюры, - игроков ждут крупное сюжетное событие в Риальто, завершающее арку Вендетты, и неожиданный кроссовер с экшеном Stellar Blade от Shift Up.

В рамках коллаборации Overwatch x Stellar Blade в игру добавили пять обликов:

Вдова - Ева;

D.Va - Лили;

Фрейя - Ворон;

Вендетта - Таxи;

Солдат-76 - Адам.

Кроссовер продлится до 17 ноября. Как и в большинстве недавних коллабораций, скины доступны только в магазине.

Турбосвин получил свой первый эпохальный скин - "Некротический рыцарь". Базовая версия - серебристо-токсичная броня с маской чумного доктора. Поздние уровни скина дают алую броню с нефритовыми веревками и большой маской-черепом.

Началось новое событие "Захват власти" с отдельным боевым пропуском. У пропуска есть бесплатная и платная (1000 монет) версия. Купленный премиум-пропуск останется с вами навсегда и его можно будет докачать в любое время. Среди бесплатных наград - эпический облик Сигмы. Легендарка Кулака Смерти и легендарное оружие Вендетты открываются на премиум-уровнях. Событие будет идти до 8 декабря.

Blizzard также переработала систему соревновательных куражей. Главное - куражи больше не привязаны только к соревновательному режиму. В соревновательной игре можно будет заработать подписи куража и до 3000 очков соревновательной игры (красных). В быстрой игре можно будет получить только до 3000 (белых) очков соревновательной игры и никаких подписей.