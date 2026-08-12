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Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.2 641 оценка

До конца этого года разработчики Overwatch планируют выпустить еще как минимум двух новых героев

Solstice Solstice

До конца текущего года разработчики Overwatch намерены выпустить еще как минимум двух новых героев в оставшихся сезонных обновлениях. Разработчики представили обновленное изображение концепт-артов героев, где часть персонажей уже появились в игре, а последние двое еще не анонсированы. Ниже вы можете сравнить иллюстрацию с новыми героями времен 1 и 4 сезонов.

При этом можно заметить, что дизайн силуэтов двух последних персонажей (омник-детектив и некто слева) довольно сильно изменились. Данные персонажи запланированы к выходу в 5 и 6 сезонах "Правления Когтя". Оставшихся персонажей, скорее всего, покажут на грядущем BlizzCon 2026, который пройдет с 12 по 13 сентября.

Напоминаем вам, что вчера в игре стартовал 4-й сезон, получивший название «Герои Пусана». Главными нововведениями сезона стали новый танк D.Mon, переработанная система боевого пропуска с возвращением наград из прошлых сезонов и тематические обновления карт.

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