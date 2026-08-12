До конца этого года разработчики Overwatch планируют выпустить еще как минимум двух новых героев

До конца текущего года разработчики Overwatch намерены выпустить еще как минимум двух новых героев в оставшихся сезонных обновлениях. Разработчики представили обновленное изображение концепт-артов героев, где часть персонажей уже появились в игре, а последние двое еще не анонсированы. Ниже вы можете сравнить иллюстрацию с новыми героями времен 1 и 4 сезонов.

При этом можно заметить, что дизайн силуэтов двух последних персонажей (омник-детектив и некто слева) довольно сильно изменились. Данные персонажи запланированы к выходу в 5 и 6 сезонах "Правления Когтя". Оставшихся персонажей, скорее всего, покажут на грядущем BlizzCon 2026, который пройдет с 12 по 13 сентября.

Напоминаем вам, что вчера в игре стартовал 4-й сезон, получивший название «Герои Пусана». Главными нововведениями сезона стали новый танк D.Mon, переработанная система боевого пропуска с возвращением наград из прошлых сезонов и тематические обновления карт.

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