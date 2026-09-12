Думфист освобождает нового героя Доктрина в свежем трейлере Overwatch

Blizzard выпустила новый кинематографический трейлер Overwatch, посвященный появлению героя поддержки по имени Доктрина (Doctrine). Ролик под названием «Breakout» рассказывает о его связи с Думфистом и показывает операцию по освобождению персонажа из Watchpoint: Grímsvötn.

По сюжету Думфист собирается создать новую перчатку, однако для реализации своих планов ему требуется помощь очень старого знакомого. Вместе с союзниками он отправляется на расположенный в Исландии объект Watchpoint: Grímsvötn, чтобы освободить содержащегося там Доктрина.

Сам объект уже появлялся в истории вселенной Overwatch. Watchpoint: Grímsvötn представляет собой секретную базу, предназначенную для содержания особо опасных преступников и технологий. Ранее Blizzard также демонстрировала концепт-арты связанной с Исландией локации.

Одновременно с развитием сюжета трейлер служит полноценным представлением Доктрина в качестве нового игрового персонажа. Он пополнит категорию героев поддержки, однако ждать начала следующего сезона для знакомства с ним не придется.

Blizzard проведет ограниченное испытание героя с 12 по 14 сентября. В течение этих трех дней игроки смогут самостоятельно опробовать Доктрину и познакомиться с его способностями до полноценного добавления персонажа в игру.

Официальный релиз Доктрина состоится вместе с запуском пятого сезона Overwatch.