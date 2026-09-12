Думфист освобождает нового героя Доктрина в свежем трейлере Overwatch

Blizzard выпустила новый кинематографический трейлер Overwatch, посвященный появлению героя поддержки по имени Доктрина (Doctrine). Ролик под названием «Breakout» рассказывает о его связи с Думфистом и показывает операцию по освобождению персонажа из Watchpoint: Grímsvötn.
По сюжету Думфист собирается создать новую перчатку, однако для реализации своих планов ему требуется помощь очень старого знакомого. Вместе с союзниками он отправляется на расположенный в Исландии объект Watchpoint: Grímsvötn, чтобы освободить содержащегося там Доктрина.
Сам объект уже появлялся в истории вселенной Overwatch. Watchpoint: Grímsvötn представляет собой секретную базу, предназначенную для содержания особо опасных преступников и технологий. Ранее Blizzard также демонстрировала концепт-арты связанной с Исландией локации.
Одновременно с развитием сюжета трейлер служит полноценным представлением Доктрина в качестве нового игрового персонажа. Он пополнит категорию героев поддержки, однако ждать начала следующего сезона для знакомства с ним не придется.
Blizzard проведет ограниченное испытание героя с 12 по 14 сентября. В течение этих трех дней игроки смогут самостоятельно опробовать Доктрину и познакомиться с его способностями до полноценного добавления персонажа в игру.
Официальный релиз Доктрина состоится вместе с запуском пятого сезона Overwatch.
Раньше были нормальные синиматики а сейчас, кальное аниме для сои из твитера и соевые, инkлюзивные персонажи и конечно же азиаты, надо же синевласных гoвнoедок, которые усыхаются по бтс чем то кормить. Мерзость.
Вот для старика сделали нормальный ролик в традициях близов. А это что дешёвая псевдо рисована поделка. Вон у меня аватарка это стоп кадр одного из действительно качественных роликов, которые были по началу..Или все бабки вывели зи оборотки и осталось только на подобные в новости ролики.