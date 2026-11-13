Джефф Каплан рассказал о регулярных конфликтах с руководством Blizzard за несколько лет до своего ухода

В интервью для YouTube-канала Gaming World Interviews Каплан подробно остановился на последних годах своей работы в Blizzard — в частности, на периоде с 2018 года. По его словам, в это время он фактически утратил контроль над дальнейшей разработкой Overwatch и встал на сторону фанатов, которые критиковали состояние игры.

«Если говорить об Overwatch 2016–2017 годов — всё, что вам нравилось или не нравилось, любые претензии к способностям героев или чему-то ещё — я готов взять весь удар на себя», — говорит Каплан.

«Что касается периода после 2018 года... тут я полностью на вашей стороне, ребята. Собственно, поэтому я и ушёл. Понимаете? Я закончил свою 19-летнюю карьеру в Blizzard, чтобы сказать: "По-моему, это полная чушь"».

Он отмечает, что с 2018 года у него шли «постоянные споры с высшим руководством по поводу того, в каком направлении должна развиваться игра». В частности, он открыто выступал против решения анонсировать Overwatch 2 в 2019 году.

«Я спрашивал: "Что мы вообще делаем? Мы толком не понимаем, что это за игра. Мы не знаем, какой у неё будет бизнес-модель. Это огромная ошибка"», — вспоминает Каплан.

«К тому же, это было просто нелепо. Зачем делать это одновременно с анонсом Diablo 4? Или дайте Overwatch побыть в центре внимания или дайте Diablo побыть в центре внимания».

Каплан связывает это со сменой руководства, произошедшей примерно в то же время. Хотя он не называет конкретных имён, стоит отметить, что в 2018 году пост президента компании занял Дж. Аллен Брэк — как раз тогда, когда, по словам Каплана, и начались все эти проблемы. При этом Каплан уточняет, что у него не было никаких разногласий с предшественником Брэка — Майком Морхаймом.

«Новым руководителям нужно было многое доказать, — объясняет Каплан. — Они хотели показать, что Blizzard вернулась в форму, что компания всё ещё на высоте. А я смотрел на них и думал: "Да вы же, чёрт возьми, полные идиоты"». Он также обвиняет Blizzard в том, что компания требовала сделать героев платными: «Они пытались заставить меня продавать героев. Это была та черта, которую я не собирался переступать. Это было совершенно безумное требование».

В определенной форме это реализовали после выхода Overwatch 2. Новых героев нужно было открывать через боевой пропуск — причем в платной версии они становились доступны уже на первом уровне. Игрокам с бесплатным пропуском приходилось тратить гораздо больше времени на их получение, что ставило их в невыгодное положение, особенно в соревновательном режиме. Позже от этой практики отказались, и теперь все новые герои становятся доступны сразу.

Похоже, сейчас дела у Overwatch идут немного лучше — хотя скины в игре по-прежнему стоят очень дорого. Многие руководители, с которыми конфликтовал Каплан, вероятно, лишились своих постов после скандала 2021 года: тогда штат Калифорния подал иск против Activision Blizzard, обвинив компанию в сексуальных домогательствах и дискриминации. В 2023 году дело было урегулировано — компания выплатила 54 миллиона долларов. В числе тех, кто покинул свой пост, был и Джей Аллен Брэк.