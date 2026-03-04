"Это начало возвращения": после старта нового сезона онлайн Overwatch не упал, а еще больше вырос

Благодаря новому сезону Overwatch неожиданно пережил собственный ренессанс, установив в первые дни после старта рекорд по онлайну. Однако, как заявил сопродюсер Алек Доусон в интервью PCGamesN, минувшие выходные стали для проекта даже успешнее, чем первые дни после перезапуска.
Мы мечтали о таких вещах. Это начало возвращения. В минувшую субботу у нас было больше игроков, чем в первую субботу после запуска первого сезона. Эта динамика сохраняется: очень много людей возвращаются, чтобы опробовать игру снова. У нас вышло множество новых героев, появились перки, режим "Стадион" - много того, чего они раньше не видели. Команда говорит: "Мы сделали это", и мы хотим сохранить эту динамику и продолжать делать лучшую игру для всех фанатов Overwatch.
Разработчики связывают успех с выполнением данных обещаний: выпуском пяти героев разом и внедрением новых систем вроде перков и режима "Стадион". Это привлекло как новых игроков, так и ветеранов, разочарованных ранее отменой PvE-режима. Даже рейтинг в Steam начал расти - процент недавних отзывов вырос с негативных до смешанных, хотя работа над ошибками, по словам Доусона, еще не закончена.
Ключевым шагом стало именно возвращение к оригинальному названию. В Blizzard называют это не ребрендингом, а обещанием сделать Overwatch "вечной игрой".
Мы признаем, что отсутствие PvE было болезненным для многих, - отметил Доусон. - Теперь наша главная цель - создать лучший соревновательный геройский шутер и делать его лучше с каждым днем.
Пока конкуренты пытаются захватить аудиторию, Blizzard делает ставку на качество, ностальгию и выполнение обещаний. Впереди выпуск еще пяти героев и развитие сюжета, и если верить разработчикам, у возвращения Overwatch есть все шансы стать главной историей успеха года в мире геройских шутеров.
Эго, конечно, у ребят прокачано на максимальный уровень. И ведь до последнего не признают, что они проиграли Райвалс по всем параметрам, пока тот вообще напрочь перестал слушать игроков и не устроил полугодовое шоу со стрельбой по собственным ногам.
На релизе Marvel Rivals определенно выигрывал, но сейчас - спорно. Я не знаю, когда выходили крупные обновления, но за месяц у Овера и у MR ± равный онлайн в Стиме(плюс есть процент игроков через близовский лаунчер)
Я думаю через близзовский лаунчер больше чем в Стиме играют
Сейчас онлайн в райвалс в три раза меньше , чем в овере. Но общий тезис был в том, что именно неадекватные решения разработчиков райвалс последние полгода и конкуренция, которая заставила высунуть близов головы из пятой точки, стала причиной почему Овер снова начал вырываться вперёд, а не какие-то там "возвращения" и прочее
Очередная новость о том "пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит". Говорят "онлайн у нас вырос", но при этом конкретных цифр не называют...
так открой стим и увидишь, что сейчас по выходным в пике 110-120 тысяч человек в онлайне, и это при том что основная платформа для овера это вообще батлнет
Так новый сезон всегда означает приток геймеров. Правда, чаще приток кратковременный.
В этом и прикол что сейчас был не кратковременный приток, игроков стало больше в несколько раз на стабильной ежедневной основе, а не скачком как обычно, в первые дни пик, а потом падение, сейчас этого падения не было
Сейчас овервотч на пике популярности, а стабильный онлайн высокий там не только благодаря хайпу, но и потому что они изменили систему получения наград, благодаря чему игроки не уходят, а остаются играть стабильно и ежедневно, так как правильно мотивируют играть каждый день