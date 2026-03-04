"Это начало возвращения": после старта нового сезона онлайн Overwatch не упал, а еще больше вырос

Благодаря новому сезону Overwatch неожиданно пережил собственный ренессанс, установив в первые дни после старта рекорд по онлайну. Однако, как заявил сопродюсер Алек Доусон в интервью PCGamesN, минувшие выходные стали для проекта даже успешнее, чем первые дни после перезапуска.

Мы мечтали о таких вещах. Это начало возвращения. В минувшую субботу у нас было больше игроков, чем в первую субботу после запуска первого сезона. Эта динамика сохраняется: очень много людей возвращаются, чтобы опробовать игру снова. У нас вышло множество новых героев, появились перки, режим "Стадион" - много того, чего они раньше не видели. Команда говорит: "Мы сделали это", и мы хотим сохранить эту динамику и продолжать делать лучшую игру для всех фанатов Overwatch.

Разработчики связывают успех с выполнением данных обещаний: выпуском пяти героев разом и внедрением новых систем вроде перков и режима "Стадион". Это привлекло как новых игроков, так и ветеранов, разочарованных ранее отменой PvE-режима. Даже рейтинг в Steam начал расти - процент недавних отзывов вырос с негативных до смешанных, хотя работа над ошибками, по словам Доусона, еще не закончена.

Ключевым шагом стало именно возвращение к оригинальному названию. В Blizzard называют это не ребрендингом, а обещанием сделать Overwatch "вечной игрой".

Мы признаем, что отсутствие PvE было болезненным для многих, - отметил Доусон. - Теперь наша главная цель - создать лучший соревновательный геройский шутер и делать его лучше с каждым днем.

Пока конкуренты пытаются захватить аудиторию, Blizzard делает ставку на качество, ностальгию и выполнение обещаний. Впереди выпуск еще пяти героев и развитие сюжета, и если верить разработчикам, у возвращения Overwatch есть все шансы стать главной историей успеха года в мире геройских шутеров.