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Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.2 636 оценок

Геймплейный трейлер коллаборации Overwatch x Yoasobi

Solstice Solstice

Уже завтра, 30 июня, в Overwatch начнется событие в честь коллаборации с Японским поп-дуэтом Yoasobi. В честь этого события разработчики подготовили геймплейный трейлер с демонстрацией новой косметики.

По традиции новая коллаборация добавит в игру новые скины, а также бесплатные награды, которые вы сможете получить выполнив не сложные задания во вкладке испытания. На этот раз тематические образы получат Кирико, Хандзо, Гэндзи, Юнона Мидзуки, и Ань Жань.

Предположительно событие продлится около трех недель.

Трейлеры 103 Обновления 257
4
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
firefox0047

Ну на удивление вполне неплохо. Я ожидал худшего

1
Giggity

Опять что то на анимешном 🤢