Геймплейный трейлер коллаборации Overwatch x Yoasobi

Уже завтра, 30 июня, в Overwatch начнется событие в честь коллаборации с Японским поп-дуэтом Yoasobi. В честь этого события разработчики подготовили геймплейный трейлер с демонстрацией новой косметики.

По традиции новая коллаборация добавит в игру новые скины, а также бесплатные награды, которые вы сможете получить выполнив не сложные задания во вкладке испытания. На этот раз тематические образы получат Кирико, Хандзо, Гэндзи, Юнона Мидзуки, и Ань Жань.

Предположительно событие продлится около трех недель.