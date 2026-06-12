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Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.2 636 оценок

Геймплейный трейлер Шион - нового героя Overwatch

Solstice Solstice

Разработчики Overwatch представили трейлер с демонстрацией игрового процесса за нового героя игры – Шион. Новый персонаж вооружен парой полуавтоматических пистолетов, способностью к рывку в любом направлении и мотоциклом, который она может швырять в своих противников.

Вместе с роликом разработчики опубликовали подробное описание способностей героя, с которым вы можете ознакомиться ниже. Шион станет доступна для игры уже на следующей неделе, 16 июня, когда состоится запуск сезона под названием "В логово тигра".

  • Казнь – Выпускает очередь в форме буквы X. Удерживайте кнопку, чтобы сузить разброс.
  • Уклонение – Совершает рывок и ненадолго получает дополнительное здоровье.
  • Прогулка с ветерком – Заводит двигатель. Повторно активируйте способность, чтобы спрыгнуть и запустить мотоцикл вперёд.

Суперспособность

  • Кровавая резня – Трижды стремительно бросается вперед в шквале огня.

Пассивная способность

  • Подкласс: Атака с фланга – Аптечки восстанавливают больше здоровья.
Трейлеры Обновления
5
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Calvariam

Фу бл*ть эта х8йня ещё не закрылась что-ли? Видно Китайцы прям фапают на эту дичь. Одна рожа похожа на другую. И половина персонажей азиаты, ах да близзарды ну молодцы, продались хорошо, прям ублажили хозяина китайского. Ну а я скажу - "Пока есть те, кто помнит, как было до, будут и те, что не способны принять никакое после" 2016.... во что ты превратилась...

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