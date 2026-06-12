Геймплейный трейлер Шион - нового героя Overwatch

Разработчики Overwatch представили трейлер с демонстрацией игрового процесса за нового героя игры – Шион. Новый персонаж вооружен парой полуавтоматических пистолетов, способностью к рывку в любом направлении и мотоциклом, который она может швырять в своих противников.

Вместе с роликом разработчики опубликовали подробное описание способностей героя, с которым вы можете ознакомиться ниже. Шион станет доступна для игры уже на следующей неделе, 16 июня, когда состоится запуск сезона под названием "В логово тигра".

Казнь – Выпускает очередь в форме буквы X. Удерживайте кнопку, чтобы сузить разброс.

Уклонение – Совершает рывок и ненадолго получает дополнительное здоровье.

Прогулка с ветерком – Заводит двигатель. Повторно активируйте способность, чтобы спрыгнуть и запустить мотоцикл вперёд.

Суперспособность

Кровавая резня – Трижды стремительно бросается вперед в шквале огня.

Пассивная способность