Геймплейный трейлер Шион - нового героя Overwatch

Разработчики Overwatch представили трейлер с демонстрацией игрового процесса за нового героя игры – Шион. Новый персонаж вооружен парой полуавтоматических пистолетов, способностью к рывку в любом направлении и мотоциклом, который она может швырять в своих противников.
Вместе с роликом разработчики опубликовали подробное описание способностей героя, с которым вы можете ознакомиться ниже. Шион станет доступна для игры уже на следующей неделе, 16 июня, когда состоится запуск сезона под названием "В логово тигра".
- Казнь – Выпускает очередь в форме буквы X. Удерживайте кнопку, чтобы сузить разброс.
- Уклонение – Совершает рывок и ненадолго получает дополнительное здоровье.
- Прогулка с ветерком – Заводит двигатель. Повторно активируйте способность, чтобы спрыгнуть и запустить мотоцикл вперёд.
Суперспособность
- Кровавая резня – Трижды стремительно бросается вперед в шквале огня.
Пассивная способность
- Подкласс: Атака с фланга – Аптечки восстанавливают больше здоровья.
Фу бл*ть эта х8йня ещё не закрылась что-ли? Видно Китайцы прям фапают на эту дичь. Одна рожа похожа на другую. И половина персонажей азиаты, ах да близзарды ну молодцы, продались хорошо, прям ублажили хозяина китайского. Ну а я скажу - "Пока есть те, кто помнит, как было до, будут и те, что не способны принять никакое после" 2016.... во что ты превратилась...