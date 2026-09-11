Геймплейный трейлер в честь запуска третьей волны коллаборации Overwatch x Le Sserafim

Разработчики Overwatch опубликовали геймплейный трейлер в честь запуска третьей волны коллаборации с K-pop группой LE SSERAFIM. В трейлере разработчики продемонстрировали новые облики и прочие новики.

Событие приурочено к выходу нового сингла группы под названием «Made My Night», а также к запуску события BlizzCon, которое пройдет на этих выходных. Коллаборация стартует завтра (в 21:00 по МСК) и продлится до 28 сентября 2026 года.

Новые скины будут разделены на новые уникальные образы и альтернативные расцветки. Шесть персонажей получат совершенно новые тематические образы: D.Mon, Мойра, Мизуки, Фрейя, Сьерра и Ань Жань. Альтернативные расцветки (реколоры) получат Ангел, Юнона и Эш.

Также в магазин вернутся классические скины из прошлых серий Blue Flame и ANTIFRAGILE (для Трейсер, Дивы, Кирико, Бригитты и Сомбры). Кроме того, за выполнение внутриигровых испытаний во время события игроки смогут получить бесплатные награды.