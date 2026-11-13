Глава Overwatch объяснил провал тестов 7 на 7 и технические сложности движка

Во время совместной трансляции со стримерами Flats и emongg, руководитель разработки Overwatch Аарон Келлер и его заместитель Алек Доусон рассказали о забытых экспериментах с численностью команд. Отвечая на прямой вопрос ведущих о том, тестировала ли команда формат 7 на 7, геймдиректор подтвердил проведение подобных матчей на самом раннем этапе создания шутера.

По словам Аарона Келлера, внутренний тест формата 7 на 7 продлился всего 1-2 дня и включал лишь несколько матчей. Опыт оказался крайне тяжелым для участников - глава проекта назвал его ошеломляющим. Разработчики жаловались на информационный перегруз и ощущение того, что урон прилетает буквально со всех сторон без перерыва.

При этом руководитель Overwatch призвал оценивать те результаты с поправкой на контекст ранней разработки. В 1-й год работы над прототипом команда еще не понимала будущую мету, поэтому защитники просто стояли прямо у выхода со стартовой комнаты атакующих. Келлер не исключил, что спустя 1 год или 5 лет восприятие режима могло бы оказаться другим, однако сегодня возвращение к подобным идеям упирается в серьезные технические ограничения со стороны Blizzard.

После запуска Overwatch 2 с форматом 5 на 5 нам пришлось проделать огромную работу, чтобы просто снова добиться нормальной производительности для 6 на 6. Движок создавался под очень конкретную задачу. Мы не используем готовое стороннее решение, у нас собственный движок Overwatch. Изначально он разрабатывался для командного шутера 6 на 6, а затем трансформировался в 5 на 5. Поэтому добавить по 7 героев на сторону было бы довольно тяжело.

- Аарон Келлер, руководитель разработки Overwatch

Геймдиректор подчеркнул, что для реализации режима с 7 участниками в команде студии потребовалась бы абсолютная уверенность в успехе затеи. Только в этом случае руководство Blizzard согласилось бы выделить значительные технологические ресурсы на то, чтобы заставить это работать на текущем движке без потери стабильности.

Заместитель руководителя разработки Overwatch Алек Доусон также поделился впечатлениями от тестов 7 на 7. По его оценке, увеличенные составы придавали матчам более аркадный оттенок и делали геймплей похожим на более казуальный опыт, но часть игроков в итоге почти не ощутила разницы по сравнению с классикой 6 на 6.

Развивая тему нестандартных форматов, Доусон в шутку заявил, что по-настоящему заметным шагом стал бы переход к схеме 8 на 8, а Келлер предложил в таком случае распределение ролей 2-2-2-2 с добавлением 4-й роли. Представители студии подытожили, что технически игра пока далека от подобных экспериментов, а приоритетом команды на ближайшие месяцы остается отладка баланса и производительности для тестов 6 на 6.