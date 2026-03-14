Глава Overwatch признал влияние Marvel Rivals на стратегию Blizzard

Директор Overwatch Аарон Келлер заявил, что выход Marvel Rivals повлиял на планы Blizzard по развитию своего командного шутера. Об этом он рассказал во время выступления на конференции GDC.

По словам Келлера, разработчики внимательно следили за реакцией игроков на релиз конкурирующего проекта. Особенно их заинтересовал высокий интерес аудитории к большому количеству героев, доступных в игре с самого начала.

Это заставило команду задуматься о новых подходах к обновлениям Overwatch. Келлер отметил, что внутри студии обсуждалась идея масштабного добавления персонажей — например, сразу нескольких десятков героев.

Он подчеркнул, что именно наблюдение за успехом Marvel Rivals помогло разработчикам лучше понять, как игроки реагируют на крупные контентные обновления. В частности, это повлияло на запуск нового сезона Overwatch, в котором сразу добавили несколько персонажей.

Келлер также заявил, что Blizzard по-прежнему работает над возвращением интереса к игре. По его словам, процесс «возрождения» Overwatch всё ещё продолжается, однако разработчики уже видят признаки того, что игроки вновь начинают верить в будущее проекта.

По мнению Келлера, именно уверенность сообщества в дальнейшем развитии игры является ключевым фактором для успешной поддержки любого онлайн-проекта.