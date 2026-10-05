Хэллоуинская тематика и коллаборация с Solo Leveling: вышел релизный трейлер 5-го сезона Overwatch

Официальный канал PlayOverwatch опубликовал релизный трейлер 5-го сезона Overwatch под названием "Мрачный догмат". Сезон стартует завтра, 6 октября 2026 года, в 21:00 по Московскому времени. Вот что ждет игроков в новом сезоне:

Главная звезда сезона - Догмат (настоящее имя - Тамука Йеукай), 54-й герой игры и новый герой поддержки Это кибернетик-суперзлодей из народа шона (Зимбабве), вдохновленный вампирской эстетикой. Его освободил из тюрьмы сам Кулак Смерти - это открывает финальную главу сюжетной арки "Господство Когтя".

Новая карта - "Пост наблюдения: Гримсвотн". Первая новая карта типа "Сопровождение" с момента запуска "Overwatch 2". Действие происходит в исландской тюрьме максимальной безопасности внутри вулканической трещины - именно там раньше держали и Кулака Смерти, и Догмата. Карта сочетает огонь и лед, сложный ландшафт и новые возможности для тактики.

Переработки героев. Сомбра полностью меняет роль: из героя "Урона" переходит в "Поддержку". Турбосвин также получит серьезный апдейт: обновленный "Металломет" и новую способность "Мусоросборник" (поглощает снаряды).

Хэллоуинский ивент и косметика. Сезон совпадает с Хэллоуином, поэтому игроков ждет ивент "Таинственное безумие: Кладбищенские игры" - вы начинаете за случайного героя и получаете случайные силы после каждой смерти. Нужно собирать "Подношения", чтобы призвать следующего героя. В награду можно получить 13 обычных контейнеров, три эпических, а также визитки, иконки и бесплатный легендарный скин на Райнхардта.

В магазине появятся: коллаборация "Dokiwatch 2.0"; коллаборация с аниме "Solo Leveling"; мифический скин для У-яна; мифическое оружие для Лусио (с танцующей лягушкой); другие жуткие скины.

Также обещают "Кураж" в быстрых матчах, возвращение старых боевых пропусков и многое другое.