Игроки затравили продюсера Overwatch из-за татуировки с Кирико, думая, что из-за нее Кирико получает столько скинов

Продюсер Blizzard Лорен Соунс поделилась тяжелой историей о том, как травля со стороны сообщества Overwatch вынудила ее изменить внешность и отказаться от публичных выходов. Причиной ненависти стала татуировка с героиней Кирико, которую фанаты ошибочно сочли "доказательством" кумовства и несправедливого распределения скинов. На своей странице в соцсетях Соунс подробно описала хронологию событий и объяснила реальное устройство работы над игрой.



Лорен попала в анимационное подразделение Blizzard в 2021 году. Ее первым и единственным проектом для вселенной Overwatch стала короткометражка, посвященная Кирико. Позже ее перевели в "Команду 4", где она занялась производством мифических обликов.

Проблемы начались после презентации Spotlight 2025, где Соунс представила личный проект Dokiwatch. Внимание игроков привлекла не ее работа, а татуировка в честь синематика Кирико, сделанная три года назад.

После презентации я получила столько угроз, что решила какое-то время больше не появляться в роликах от разработчиков. Я была в панике и даже перекрасила волосы, потому что не хотела быть "типичной синеволосой девушкой из геймдева".

По мнению агрессивно настроенной части фанатов, наличие татуировки с героиней указывало на то, что продюсер оказывает влияние на команду, чтобы та выпускала больше скинов для Кирико, которая и без того получает большое количество легендарных обликов. Соунс категорически опровергла эти домыслы, объяснив зону своей ответственности:

Несмотря на то, что обо мне писали в сети, я никогда не решала, кто из героев получит легендарный облик. Это никогда не входило в мои рабочие обязанности! На это влияют решения игроков, которые покупают скины, и опросы. Я понимаю, что когда люди разочарованы, они хотят кого-то обвинить. И меня обвинить было проще всего.

В настоящий момент Лорен Соунс сменила должность. Она больше не является продюсером эпохальных обликов и теперь работает продюсером развития мира во вселенной Overwatch. Она отметила, что, несмотря на пережитую агрессию, продолжает любить игру и свою работу, но призвала сообщество быть внимательнее к реальным людям, стоящим за разработкой.