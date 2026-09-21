Кирико с подавляющим отрывом победила в опросе популярности героев Overwatch на Tokyo Game Show 2026

На прошедшем в Токио игровом мероприятии Tokyo Game Show 2026 состоялся интерактивный опрос популярности героев Overwatch. Японским фанатам предлагалось проголосовать за самых привлекательных, по их мнению, персонажей - для этого на площадке была установлена физическая стена с портретами героев. Посетители наклеивали стикеры на доску, отдавая голоса любимцам. Важно отметить, что голосование оценивало именно обаяние и симпатию к персонажам, а не их силу в соревновательном режиме.

Ожидаемо, первое место с огромным отрывом заняла Кирико - "местная героиня" Японии, набравшая более 1000 голосов. Следом за ней расположились как культовые фавориты, так и особо любимые сообществом персонажи.

Самые популярные герои по итогам голосования (примерный подсчет):

Кирико — около 1 000+ голосов;

Реактивная Киса (Фика) — около 710 голосов;

Ана — около 610 голосов;

Дива — около 550 голосов;

Райнхардт — около 500 голосов;

Джуно — около 440 голосов;

Кэссиди — около 440 голосов;

Гэндзи — около 410 голосов;

Жнец — около 400 голосов;

Сион — около 400 голосов.

Показательно, что среди аутсайдеров оказались как относительно новые герои (Азарт, Вендетта, Эмре, Сьерра), так и давно знакомые фанатам персонажи (Батист, Симметра, Мерси), что лишь подчеркивает: голосование на TGS оценивало не силу в мете, а личную симпатию и обаяние. Что особенно неожиданно - Мерси (Ангел), которую часто называют "королевой мерча", в этом опросе оказалась в самом низу с ~100 голосами.

Мерси традиционно считается одним из самых популярных персонажей Overwatch - ее скины и мерч обычно хорошо продаются. Однако на этой конкретной голосовалке, где люди ставили наклейки на стену с портретами, она не набрала и половины от лидеров. Один из комментаторов на японском форуме прямо написал:

Бригитта выше Мерси - это смешно.