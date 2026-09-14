Коллаборация с LE SSERAFIM вернула Overwatch в топ самых доходных игр на платформе Steam

Фанаты K-pop культуры и игроки продолжают массово скупать скины.

Третья волна коллаборации Overwatch с K-pop группой LE SSERAFIM, стартовавшая 12 сентября, мгновенно взвинтила внутриигровые продажи, подняв Overwatch в первую пятёрку глобального чарта лидеров продаж Steam.

Такой мощный скачок обеспечила свежая коллекция из шести обликов для Мизуки, Фрейи, D.Mon, Анран, Сьерры и Мойры. Всего через 13 часов после релиза скинов игра оказалась на 4-м месте по донатам в мире. Стоимость скинов варьируется от 20$ до 200$ (за полный коллекционный комплект).

В социальных сетях пользователи шутят, что виртуальные скины стоят дороже, чем реальный билет на концерт группы. Региональные успехи оказались еще внушительнее:

Япония: 1-е место;

США: 2-е место;

Великобритания и Франция: 3-е место;

Германия: 4-е место.

На данный момент игра держится на 6-м месте в мировом списке лидеров продаж в Steam.

Коллаборация LE SSERAFIM x Overwatch продлится до 28 сентября 2026 года. Помимо покупки скинов, игроки могут выполнять бесплатные челленджи для получения тематических наград.