"Мы не нерфили ее попу": Джефф Каплан спустя 10 лет вновь объяснил ситуацию с попой Трейсер из Overwatch

В 2016 году, когда Overwatch находился на стадии бета-тестирования, Blizzard столкнулась с неожиданной волной критики. Компания решила изменить победную позу главной героини Трейсер. Часть игроков посчитала, что слишком откровенный ракурс сводит образ персонажа к "очередному скучному секс-символу". С этим аргументом тогда согласился и сам Каплан. Разработчики оперативно заменили позу на более сдержанный вид сбоку. Однако это вызвало новую волну негодования - на этот раз от тех, кто обвинил Blizzard в уступках SJW. Игроки решили, что компания не только изменила позу, но уменьшила ягодицы Трейсер.

И вот, несколько дней назад, проводя стрим своей новой ковбойской выживалки The Legend of California, Каплан вновь столкнулся с этим вопросом во время игры.

"Почему вы, ребята, занерфили попу Трейсер?" - зачитал сообщение зрителя Каплан. - "Эм, на самом деле мы не нерфили ее попу. Она осталась точно такой же". После чего бывший директор с улыбкой добавил, что это был "хороший ответ".

Что касается самой Overwatch, то игра продолжает чутко реагировать на фидбек. Например, на этой неделе Blizzard представила обновленный облик героини Ань Жань, у которой убрали "детское лицо" - именно этот аспект ранее критиковали и игроки, и актриса озвучки персонажа.