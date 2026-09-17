Надо же еще и деньги зарабатывать: директор Overwatch объяснил, почему у одних героев больше скинов, чем у других

На фоне обсуждений вокруг BlizzCon 2026 гейм-директор Overwatch Аарон Келлер прокомментировал давнюю претензию сообщества о "фаворитизме" в выпуске скинов. Многие игроки годами жалуются, что одни и те же популярные герои - Кирико, Мерси, Гендзи и другие - регулярно получают новые легендарные и эпохальные образы, тогда как остальные персонажи почти не видят контента.

В интервью Men's Journal Келлер заявил, что команда видит отзывы и понимает желание фанатов получать больше косметики для любимых героев. По его словам, при выборе, кому достанется следующий скин, разработчики опираются на несколько принципов.

Один из этих столпов - мы действительно хотим создавать новые скины для как можно большего числа героев. Другой столп, однако, заключается в том, что мы хотим поддерживать игру теми скинами, которые выбираем делать. Если посмотреть на внутренние данные, самый большой фактор популярности скина - это герой, для которого он сделан.

Келлер добавил, что команда должна быть "достаточно ответственной", чтобы выпускать скины, которые действительно хорошо продаются, - иначе не будет ресурсов на дальнейшую поддержку игры. Фактически это означает, что коммерческий успех напрямую диктует приоритеты: косметика для "денежных" героев финансирует развитие Overwatch, а менее популярные персонажи получают контент реже и зачастую проще - без дополнительных эмоций или лучших моментов матча.

Тема фаворитизма в косметике Overwatch обсуждается не первый год. Ранее арт-директор Дион Роджерс в другом интервью признал, что команда слышит жалобы на повторяющиеся эпохальные скины для одних и тех же персонажей, и пообещал сделать более равномерное распределение приоритетом.

Пока неясно, изменится ли что-то на практике - но теперь у игроков есть официальное объяснение: скины делают для тех, кто приносит деньги.