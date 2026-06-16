Новая героиня Overwatch вдохновлена Devil May Cry и разработчики даже хотели добавить в игру шкалу стиля

Сегодня в Overwatch состоится дебют нового героя по имени Сион, и она кардинально отличается от всего, что игроки видели раньше. Разработчики из Blizzard признались, что черпали вдохновение в культовой серии экшенов Devil May Cry, и даже хотели добавить в игру фирменный "ранговый счетчик стиля", но в итоге от этой идеи пришлось отказаться.

Как рассказал ведущий продюсер героев Кенни Хадсон в интервью PC Gamer, изначально у Сион была шкала с оценкой стиля от D до S, которая росла в зависимости от связки способностей. "Это было бы круто", - отметил Хадсон, - но в бою следить за этим оказалось слишком напряженно". Команда также долго думала над наградой за высший ранг: тестировали супер-скорость и удвоенную скорость бега, но в итоге решили, что сложностей добавит и сама механика героя.

Главная фишка Cион - мотоцикл, но он нужен не только для передвижения. Героиня может взлететь на нем в воздух, зависнуть на мгновение, а затем направить его во врагов как взрывной снаряд. По сути, вместо гранатомета или ракетницы у нее - взрывающийся байк, вокруг которого и строится весь геймплей.

Остальные способности Cион заточены под комбо: она стреляет из двух пистолетов очередями по три выстрела, может выпустить перекрестный залп для огромного урона, а быстрый рывок позволяет ей молниеносно врываться в бой или выходить из него. Ее ультимативная способность дает три заряда для зонной атаки, которую можно применять как на месте, так и после короткого рывка. По словам Хадсона, Cион отлично подходит для добивания ослабленных целей, но уязвима, если противник готов к ее появлению.

Впрочем, у новой героини есть и потенциальная проблема: во время ранних тестов ее было практически невозможно убить верхом на байке из-за слишком маленького хитбокса. Баг уже исправили, но игроков ждет непростая задача - научиться останавливать Cион до того, как она превратит их в "лепешку на асфальте".