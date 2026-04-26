Новые официальные плюшевые игрушки Ангела и Гендзи из Overwatch прямо намекают на отношения между ними

Компания Youtooz, которая специализируется на выпуске коллекционных виниловых фигурок и плюшевых игрушек, официально анонсировала новую пару плюшевых игрушек по вселенной Overwatch. На этот раз в центре внимания - дуэт Ангела и Гендзи.

Игрушки выглядят невероятно мило: у Ангела румянец и сердечки в глазах, Гендзи тоже слегка покраснел, а их в руках находятся магнитики, чтобы игрушки могли держаться за руки. Учитывая, что игрушки официальные, фанаты уже вовсю обсуждают, что это прямой намек на один из самых популярных пейрингов в сообществе, существующий с самого старта игры.

Релиз игрушек запланирован на 30 апреля в 15:00 по восточному времени (23:00 по МСК).