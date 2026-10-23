Официальный аккаунт Stellar Blade анонсировал коллаборацию Overwatch x EVE Protocol

23 октября 2026 года официальный Twitter/X-аккаунт игры Stellar Blade опубликовал короткий пост, к которому приреплено изображение:

Вы привлекли мое внимание! Готовится коллаборация Overwatch и EVE Protocol

EVE Protocol - это название финальной миссии и один из ключевых элементов сюжета Stellar Blade, связанный с главной героиней Евой. Таким образом, речь идет о кроссовере между шутером Blizzard и экшеном от Shift Up

Японский официальный аккаунт Overwatch оперативно сделал репост, что подтверждает официальный статус анонса. Пока деталей (скины, события, даты) нет - только сам факт предстоящей коллаборации. Учитывая предыдущие кроссоверы Stellar Blade (NIKKE, Bayonetta, PUBG), ожидания высокие: вероятно, появятся тематические скины на персонажей Overwatch в стиле Евы или наоборот.

Пост уже активно обсуждают фанаты обеих франшиз. большинствоу удивлены, а некоторые сомневаюстся, что консервативные Blizzard смогут достояно передать сексуальность персонажей Stellar Blade.