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Overwatch 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.2 649 оценок

Официальный аккаунт Stellar Blade анонсировал коллаборацию Overwatch x EVE Protocol

2BLaraSex 2BLaraSex

23 октября 2026 года официальный Twitter/X-аккаунт игры Stellar Blade опубликовал короткий пост, к которому приреплено изображение:

Вы привлекли мое внимание! Готовится коллаборация Overwatch и EVE Protocol

EVE Protocol - это название финальной миссии и один из ключевых элементов сюжета Stellar Blade, связанный с главной героиней Евой. Таким образом, речь идет о кроссовере между шутером Blizzard и экшеном от Shift Up

Японский официальный аккаунт Overwatch оперативно сделал репост, что подтверждает официальный статус анонса. Пока деталей (скины, события, даты) нет - только сам факт предстоящей коллаборации. Учитывая предыдущие кроссоверы Stellar Blade (NIKKE, Bayonetta, PUBG), ожидания высокие: вероятно, появятся тематические скины на персонажей Overwatch в стиле Евы или наоборот.

Пост уже активно обсуждают фанаты обеих франшиз. большинствоу удивлены, а некоторые сомневаюстся, что консервативные Blizzard смогут достояно передать сексуальность персонажей Stellar Blade.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Upright Acton

Отличная новость, наверное..

DreadfulLiam
вероятно, появятся тематические скины на персонажей Overwatch в стиле Евы или наоборот.

Вряд ли наоборот

Pycckuu_XAKEP

коллаборация борделей со шлюхами