"Она всё ещё та самая": Blizzard подтвердила статус Трейсер как талисмана Overwatch

Трейсер по-прежнему считается главным символом Overwatch, несмотря на то, что в последнее время её заметно реже используют в крупных коллаборациях и рекламных материалах. Разработчики подтвердили это на BlizzCon 2026, заявив, что статус персонажа как талисмана игры никогда не менялся.

«Трейсер всё ещё талисман Overwatch. Очень даже. Мы постоянно используем выражение “Tracer orange”», — рассказал арт-директор Дион Роджерс.

По его словам, фирменный оранжевый цвет персонажа настолько прочно ассоциируется с игрой, что команда использует его даже в работе над символикой Overwatch.

При этом разработчики рассказали и о создании нового героя Доктрина — учёного и механика, вдохновлённого образом вампира. Идея появилась после вопроса нарративного дизайнера Миранды Мойер о том, как выглядел бы вампир во вселенной Overwatch. Изначально персонаж представлял собой обычного учёного в лабораторном халате и очках, но после добавления вампирской тематики команда наконец увидела в нём полноценного героя.

Доктрин также связан с семьёй Думфиста: в прошлом он работал на неё и помогал создавать оружие, поэтому именно к Думфисту он обратился за помощью с восстановлением своей руки.

В 2026 году в Overwatch появилось почти десять новых персонажей, но разработчики не собираются останавливаться. По их словам, команда продолжает работать над новыми героями и хочет двигаться в новых направлениях, а следующим станет герой 55 — стильный омник, которого уже показали на BlizzCon.