"Они сломали меня и мою карьеру": соавтор Overwatch Джефф Каплан впервые рассказал о причине ухода из Blizzard

Бывший вице-президент Blizzard и главный дизайнер Overwatch Джефф Каплан, считавшийся "лицом" франшизы на протяжении многих лет, впервые публично раскрыл шокирующие подробности своего ухода из компании в 2021 году. В интервью подкасту Лекса Фридмана Каплан описал атмосферу, царящую в руководстве на закате его карьеры, назвав одной из главных причин краха токсичное давление со стороны финансового директора из-за денег инвесторов.
По словам Каплана, всё пошло под откос из-за чрезмерных ожиданий от Overwatch League. Руководство компании, проводя презентации для потенциальных инвесторов, обещала им "золотые горы", буквально продавая лигу как "более популярную, чем NFL (Национальная футбольная лига)". Богатейшие инвесторы, купившиеся на эти обещания, начали требовать отдачи, и их пожелания стали напрямую влиять на разработку игры.
Кульминацией стала личная встреча с тогдашним финансовым директором Activision Blizzard. Каплан рассказал, как его вызвали в кабинет и фактически шантажировали деньгами:
Вот что окончательно сломало меня и мою карьеру в Blizzard: меня вызвали в кабинет финансового директора, усадили и сказали: "К 2020 году Overwatch должна заработать столько-то, а затем каждый год приносить столько-то регулярного дохода". А затем он добавил: "Если игра не заработает эту сумму, мы уволим 1000 человек. И это будет на твоей совести". Это был самый громкий посыл "пошел ты" в моей карьере.
По словам геймдизайнера, в 2016-2017 годах он чувствовал контроль над ситуацией и радовал фанатов, но превращение игры в инструмент для заработка любой ценой сломало его. Он отмечает, что компания смотрела на успех Fortnite и требовала таких же результатов простым наймом сотрудников, не понимая специфики индустрии.
Я думал, что никогда не покину Blizzard. Я любил это место, оно было частью меня. Я рассчитывал уйти отсюда на пенсию. Я никогда не думал, что этот день настанет... но это был конец.
Каплан добавил, что к счастью для Blizzard, того самого финансового директора в компании больше нет.
Большие боссы понятия не имеют, как это всё работает, и им абсолютно плевать. Главное, чтоб проект приносил бабло. Классическая ситуация, увы.
странное руководство, ни чо что fortnite это вообще игра другого жанра в отличии от overwatch
А ведь все проблемы начали с объединения в Активинж/Близзард.
И даже после таких историй всё равно будут находиться люди, которые будут верить, что люди-ветераны студий, проработавшие там десятки или несколько десятков лет, берут и в один момент, без всяких предпосылок, просто уходят, лишь сообщая в официальных заявлениях: «Я устал, я мухожук».
Поверьте, в 90% случаев все эти уходы ветеранов из Blizzard, RockStar и других олдовых студий и компаний не имеют ничего общего с усталостью. Всё происходит исключительно из-за денег или творческих разногласий, когда увольняемый — это какой-нибудь чел старой закалки и старых принципов (таких нынче любят называть извращенцами, абьюзерами, поддерживающими токсичную пацанскую культуру, объективирующими женщин и всё такое), который не хочет придерживаться или сильно сопротивляется каким-то новым веяниям (в нынешнее время — какой-либо тупорылой повестке).