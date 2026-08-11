Overwatch 2 сегодня меняет боевой пропуск: пять траекторий, больше свободы и возможность выбирать старые скины

Blizzard сегодня, 11 августа, запускает масштабную переработку боевого пропуска Overwatch 2. Вместо привычной линейной системы на 80 уровней игроки получат пять отдельных траекторий с разными наборами наград. На первый взгляд новая система выглядит сложнее прежней, однако её главная идея заключается в том, чтобы позволить игрокам быстрее добираться до наиболее желанных предметов.

Как объяснил продюсер и директор Overwatch Крис Маккейб, в начале сезона игрок сможет выбрать одну из пяти траекторий и начать продвигаться по ней. Например, поклонник Бригитты сможет выбрать путь, где её новый скин находится ближе к началу, вместо того чтобы ждать его до поздних уровней общего боевого пропуска.

При этом Blizzard не заставляет игроков выбирать между всеми наградами. Все пять траекторий можно пройти полностью, а после завершения последнего этапа игрок по-прежнему заканчивает стандартный 80-уровневый боевой пропуск и получает доступ к привычным престижным титулам.

Особенно важно, что переработка не должна увеличить объём необходимого гринда. Blizzard отдельно подчёркивает: количество уровней не изменилось, а значит, игрокам не придётся тратить больше времени или зарабатывать больше опыта для полного прохождения пропуска. Более того, активную траекторию можно менять в любой момент, что позволяет переключаться между интересующими наградами по ходу сезона.

Ещё одним заметным нововведением станет система Tier Hack. Премиум-версия боевого пропуска теперь будет включать один такой «взлом», позволяющий заменить любой скин в конце выбранной траектории на другой легендарный скин из специального списка.

На старте четвёртого сезона в этом списке будет 12 легендарных скинов, ранее доступных в магазине Overwatch или в наградных контейнерах. Blizzard обещает подбирать коллекцию таким образом, чтобы в ней присутствовали герои всех трёх ролей, включая персонажей, которые не слишком часто получают косметические предметы в сезонных боевых пропусках. Состав доступных для замены скинов будет меняться от сезона к сезону.

Таким образом, новая система решает сразу две проблемы старого боевого пропуска. Во-первых, желанная награда больше не обязательно находится далеко в конце линейного пути. Во-вторых, премиум-игроки получают дополнительный способ заполучить некоторые старые легендарные скины, которые когда-то продавались или выдавались в рамках предыдущих систем.

При этом Blizzard уже готовит дальнейшие изменения. В середине четвёртого сезона, в сентябре, должна появиться система Legacy Battle Pass Unvault, о которой разработчики пока раскрыли лишь название.

На бумаге переработка выглядит заметно гибче прежней системы: количество необходимого прогресса сохраняется, зато игроки получают больше контроля над тем, какие награды они хотят получить первыми. Если Blizzard действительно сможет сохранить обещанный темп продвижения, усложнение структуры боевого пропуска может оказаться редким случаем, когда более запутанная система действительно становится удобнее.