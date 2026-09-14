Overwatch показала нового героя-омника - загадочный персонаж появится в игре позже в 2026 году

Blizzard неожиданно показала нового героя Overwatch, который пока не получил собственного имени. Загадочный омник оказался на общем изображении с персонажами, запланированными для игры в 2026 году, хотя раньше компания не демонстрировала его публике. Судя по внешнему виду, новый герой носит роботизированный плащ и элегантную шляпу, а в качестве оружия использует предмет, напоминающий зонтик.

Персонаж получил номер 55 и станет очередным героем поддержки. На опубликованном изображении он находится в самом правом углу, поэтому его присутствие заметили не сразу. Неожиданное раскрытие уже вызвало активную реакцию среди поклонников Overwatch, особенно из-за необычного дизайна и предполагаемого оружия.

Blizzard традиционно старается сохранять новых героев в секрете до официального анонса, ограничиваясь силуэтами и отдельными намёками. В случае с новым омником компания решила поступить иначе. При этом фанаты обратили внимание, что его нынешний дизайн заметно отличается от концепции, показанной во время февральской презентации Spotlight. Общие черты персонажа, однако, сохранились.

На BlizzCon 2026 Blizzard также представила возвращение Dokiwatch и анонсировала крупные переработки Сомбры и Роудхога. По словам директора Overwatch Аарона Келлера, команда уже готовит масштабные планы на февральскую презентацию Spotlight 2027 года и намерена вывести игру на новый уровень.