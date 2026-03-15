Overwatch получил "смешанные" отзывы на Steam - и директор игры уже это празднует

Overwatch переживает лучшие времена за долгие годы. После ребрендинга, отказа от названия Overwatch 2 и масштабного обновления в феврале игра вернула игроков. И директор проекта Аарон Келлер на конференции GDC не скрывал гордости.

Цифры подтверждают оптимизм: за последние 30 дней 60% из 14 000 свежих рецензий - положительные, что даёт статус «смешанные». Это разительный контраст с общим историческим рейтингом «преимущественно отрицательный», который игра несёт с собой ещё с эпохи Overwatch 2. А 10 февраля 2026 года, в день запуска обновлённого сезона, игра установила рекорд в 165 651 одновременных игроков в Steam - более чем вдвое больше прежнего пика.

По словам Келлера, секрет прост: команда начала воспринимать связь с аудиторией как настоящие отношения. Каждая командная встреча заканчивается фразой:

«Давайте сделаем отличную игру»

и сообщество, судя по всему, это почувствовало. Комментарии вроде «они нас слышат» стали появляться всё чаще. Тем не менее Келлер не торопится с выводами.

«Я не уверен, что нужно сделать, чтобы добраться до положительного рейтинга»

Среди задач - более живое, неформальное общение с игроками вместо официальных блогов и пресс-релизов. Путь к реабилитации долгий. Но Overwatch, кажется, наконец идёт в правильном направлении.