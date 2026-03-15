Overwatch получил "смешанные" отзывы на Steam - и директор игры уже это празднует

Overwatch переживает лучшие времена за долгие годы. После ребрендинга, отказа от названия Overwatch 2 и масштабного обновления в феврале игра вернула игроков. И директор проекта Аарон Келлер на конференции GDC не скрывал гордости.
Цифры подтверждают оптимизм: за последние 30 дней 60% из 14 000 свежих рецензий - положительные, что даёт статус «смешанные». Это разительный контраст с общим историческим рейтингом «преимущественно отрицательный», который игра несёт с собой ещё с эпохи Overwatch 2. А 10 февраля 2026 года, в день запуска обновлённого сезона, игра установила рекорд в 165 651 одновременных игроков в Steam - более чем вдвое больше прежнего пика.
По словам Келлера, секрет прост: команда начала воспринимать связь с аудиторией как настоящие отношения. Каждая командная встреча заканчивается фразой:
«Давайте сделаем отличную игру»
и сообщество, судя по всему, это почувствовало. Комментарии вроде «они нас слышат» стали появляться всё чаще. Тем не менее Келлер не торопится с выводами.
«Я не уверен, что нужно сделать, чтобы добраться до положительного рейтинга»
Среди задач - более живое, неформальное общение с игроками вместо официальных блогов и пресс-релизов. Путь к реабилитации долгий. Но Overwatch, кажется, наконец идёт в правильном направлении.
Уровень современных игр настолько опустился, что Overwatch на этом фоне стал казаться не таким уж дерьмом.
Ну учитывая что игра была чуть ли на на самом дне Стима это уже довольно серьезная победа
Может и Каплана вернут?
... А куда они дели оригинальный овердпоч? // Александр Королёв
Мне кажется уже поздно пить боржоми, это нужно было делать года 4 назад, просто первую часть перевести на условно бесплатную модель.